Одразу десять російських спортсменів дискваліфікували за допінг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Допінг-контроль Фейсбук

Потік допінгу в російському спорті не припиняється

У Росії не вщухає потік допінгу в спорті. Наразі російське антидопінгове агентство повідомило про дискваліфікацію через вживання заборонених речовин ще десятьох спортсменів.

Цього разу федерація легкої атлетики відсторонила на два роки бігунку Наталю Хохлову. Також по чотири роки дискваліфікації отримали Аріна Моїсєєва і Артьом Леоненко. Свєтлана Яковлєва отримала дворічний термін відсторонення від змагань.

Федерація спорту сліпих дискваліфікувала на один рік Ніколая Козарєва.

Федерація пауерліфтингу за позитивну допінг-пробу відсторонила на два роки Айнура Фассахова. Юлії Губенко заборонено брати участь в змаганнях в найближчі чотири роки. Також за ухилення, відмову або неявку на процедуру здачі проб на чотири роки дискваліфіковано Дмітрія Дятко.

Читайте також: Проти колишнього капітана збірної України відкрили дві кримінальні справи