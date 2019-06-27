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    У мережі Sport Life чергова смерть: у басейні в Києві потонув чоловік

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    У мережі Sport Life чергова смерть: у басейні в Києві потонув чоловік

    Людину можна було врятувати, якби у клубі був дефібрилятор

    У середу, 26 червня, в одному з клубів мережі Sport Life у Києві потонула людина. Про це повідомив голова Всеукраїнського союзу парамедиків Ярослав Вус на своїй сторінці у Facebook. 

    За його словами, людину можна було врятувати, якби у клубі був дефібрилятор.

    «Там де є фізичні навантаження, має бути хоча б дефібрилятор, або дефібрилятор і лікар, або дефібрилятор і людина з мозком», - підкреслив Вус.

    «Сотні разів я розмовляв з керівництвом цього клубу про те, що дефібрилятор коштує дешевше одного абонемента. Так само як і в клубі «Малібу». Ні в «Спортолайфі», ні в «Малібу», ні в інших клубах знайти людей з мозком неможливо», - зазначив він.

    За його словами, кожного місяця у Sport Life помирають люди, але ситуація з першою домедичною допомогою не міняється.

    У коментарях під дописом користувачі повідомляють, що трагедія сталася у клубі SportLife, що на вул. Драгоманова.

    Нагадаємо, 28 листопада 2018 року у спортклубі мережі Sport Life на вул. Волоській, 62 у Подільському районі Києва потонув чоловік.

    Як повідомлялося, щонайменше 12 станцій київського метрополітену обладнають апаратами для «перезапуску» серця, а персонал підземки навчать надавати першу допомогу при травмах та невідкладних станах

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