ЄвроБаскет в Україні: спроба друга стаття

Жіноча національна збірна України з баскетболу ФІБА

Федерація баскетболу України подала до ФІБА заявку на проведення чемпіонату Європи 2021 року

Україна повернулася до ідеї проведення чемпіонату Європи з баскетболу. Федерація баскетболу України повідомила про спільну заявку зі Швецією на ЄвроБаскет-2021. Так, мова про турнір для жіночих національних команд, та в теперішніх наших реаліях подія дійсно непересічна.

Пригадаємо історію питання. Так склалося, що з початком сучасного етапу незалежності в історії України вітчизняному спорту не випадало мріяти про такі грандіозні події, як чемпіонат Європи тощо. І не лише інфраструктурне надбання радянських п’ятирічок тягнуло на дно наші шанси. На початку нам взагалі доводилося пробивати собі дорогу та стверджуватися в міжнародній спортивній спільноті, де всі вакантні місця автоматично дісталися самопроголошеним правонаступникам СРСР.

Суттєво ситуація змінилася лише після Помаранчевої революції. На гребні популярності Україні таки довірили спільно з Польщею проводити чемпіонат Європи з футболу – одне з найпривабливіших видовищ у спорті. Так, різні континентальні першості до того ми вже проводили, приймали і після, та то були змагання або нижчих за рангом дивізіонів, або початкових вікових категорій. Успішне, попри всі об’єктивні та суб’єктивні перепони, проведення Євро-2012 показало спроможність України до подібних грандіозних проектів.

На тлі успішного освоєння «футбольних» коштів суттєво зросли апетити в керівників та провідних спонсорів у інших видах спорту. Україна отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих команд 2015 року. Розпочалося стрімке будівництво здебільшого на Сході країни хокейних арен. А найграндіозніші плани визріли в Уряді – там оголосили про підготовку до заявки на зимову Олімпіаду-2022 в Карпатах.

До баскетбольного чемпіонату Європи після довгого розкачування таки розпочали будувати арени в кількох містах, а в Києві навіть дві. Втім всі плани перекреслила військова агресія Росії проти України. В умовах активних бойових дій на Сході, економічної кризи та невизначеності в найближчому майбутньому ні про який чемпіонат Європи не могло бути і мови. ФІБА відтермінувала першочергове право України на ЄвроБаскет до 2017 року. Втім за такий короткий час суттєво ситуація не змінилася. Вона лише стабілізувалася на момент можливого чемпіонату Європи.

Планованих нових арен немає і досі. Та й навряд чи буде в найближчому майбутньому. Для теперішньої заявки України вони не обов’язкові. Виходячи з реалій ФБУ планує проведення жіночого ЄвроБаскету, для якого вистачить двох арен у Києві та Запоріжжі. Столичний Палац спорту цілком відповідає вимогам з місткості та іншим критеріям. Головний мінус – вік арени, який не зафарбувати ніякими косметичними ремонтами. Та зважаючи на тривале очікування України і перспективу популяризації гри в країні ФІБА не зважатиме на таку в даному випадку мало суттєву ваду. Враховуючи сучасні реалії України та економічний стан, обрано найбільш бюджетний варіант заявки на чемпіонат Європи.

ЄвроБаскет може надати значний поштовх розвитку саме жіночого баскетболу. Наразі цей різновид найдинамічнішої гри перебуває чи не в найгіршому стані. Наразі матчі юнацької ліги відвідують чи не більше вболівальників, ніж поєдинки жіночої Суперліги. Вже не кажучи про Вищу лігу серед чоловіків.

Україна має добрі шанси вдало виступити на домашньому турнірі за підтримки своїх вболівальників. Зрозуміло, що це хочеться зробити в той час, коли в команді є лідер світового рівня, як капітан Аліна Ягупова. Збірна разом з нею має досить високий потенціал, потрібно його максимально ефективно використати.

Наразі саме жіноча збірна України з баскетболу є найуспішнішою в командних видах спорту. Далекого вже 1995 року наша команда на чолі з Володимиром Івановичем Рижовим перемогла на чемпіонаті Європи.

Також проведення чемпіонату Європи в Україні може надати такого необхідного позитиву до іміджу керівництва ФБУ. Останнім часом Федерація з регулярною періодичністю потрапляє під шквал нищівної критики через надто резонансні рішення очолюваного своїм президентом Виконкому.

В урядових та міністерських кабінетах проект ФБУ отримав всебічну підтримку. То ж чи не головним ризиком для нової спроби провести в Україні баскетбольний чемпіонат Європи знову стає пов’язаний з політичною ситуацією форс-мажор.