Кубок світу. Важку естафетну гонку у чоловіків в Обергофі виграла Швеція, Україна стала 11-ою

Естафетна гонка пройшла у густому тумані, й організатори навіть подумували зупинити змагання

Четвертий етап Кубку світу сезону-2017/18 з біатлону у німецькому Обергофі завершувався чоловічою естафетною гонкою. Від України на старт вийшли Артем Тищенко, Артем Прима, Володимир Сємаков і Дмитро Підручний. Як відомо, Сергій Семенов пропускав цей етап. Тищенко на першому колі намагався не відпустити лідерів. І це йому в принципі вдалося, він

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Артем Прима. Фото ФБУ

Естафетна гонка пройшла у густому тумані, й організатори навіть подумували зупинити змагання

Четвертий етап Кубку світу сезону-2017/18 з біатлону у німецькому Обергофі завершувався чоловічою естафетною гонкою. Від України на старт вийшли Артем Тищенко, Артем Прима, Володимир Сємаков і Дмитро Підручний. Як відомо, Сергій Семенов пропускав цей етап.

Тищенко на першому колі намагався не відпустити лідерів. І це йому в принципі вдалося, він прийшов на стрільбу, відстаючи на кілька секунд від першого місця. Але продовжити успішний старт в Артема не вийшло – він не закрив дві мішені. Але за допомогою двох додаткових патронів Тищенко впорався зі своїм завданням і вирушив на трасу 16-м, поступаючись представнику Норвегії 20 секундами.

Відразу зазначимо, що кілька команд примудрилися здобути по колу штрафу. Серед таких, зокрема, Чехія, Білорусь, Словенія, Латвія, а Фінляндія взагалі чотири додаткові кола змушена була пройти після першої стрільби.

Звичайно, Тищенку не вистачало швидкості на трасі, але вдала стрільба стоячи (з шести патронів він відпрацював) підняла Україну відразу на шосте місце. Відставання від Росії в особі Олексія Волкова складало 31 секунду. І тепер Артему потрібно було залишити всі сили на останньому колі, щоб дати партнерам по команді шанс зачепитися за хороші місця.

Друга стрільба не склалася у Німеччини, Італії, Норвегії та Канади, які пішли з вогневого рубежу так і не закривши по одній мішені. А от для Фінляндії, Білорусі та Чехії гонка фактично вже була завершена, адже їхнє відставання складало три хвилини, через чергові штрафні кола.

На жаль, Тищенку не вдалося втримати темп суперників перед передачею естафети. Україна опустилася на 12-те місце. У секундах Артем програв лідеру Рьошу з Бельгією, який біг з Юлією Джимою на Різдвяній гонці, ще 14 секунд. Артем Прима, отримавши естафету, відразу ж випередив представника Канади у боротьбі за 11-ту позицію.

Попереду була Японія, але ще більше Примі потрібно було не втратити з поля зору німця та француза, які випереджали його буквально на чотири секунди. І це йому вдалося. Артем випередив японця та не відпустив сильних конкурентів. І от черга дійшла до стрільби лежачи. Стрільби у надзвичайно важких умовах, адже через туман фактично не було видно мішені. І тут було два варіанти: або стріляти по швидше, а потім бігти штрафні кола, або ж вицілювати протягом довгого часу, щоб таки влучити. Прима обрав перший варіант. Він закрив лише одну мішень, тому змушений був бігти додаткові 600 метрів.

Єдиним, кому незрозумілим чином вдалося закрити всі мішені, став бельгієць Клод. Саме він і став лідером, відірвавшись від переслідувачів на одну хвилину. Прима вийшов зі штрафних кіл дев’ятим, а відставання склало майже дві хвилини. Уже по ходу траси Артем поступився французькому візаві, прийшовши на другу стрільбу десятим.

Під час цього вогневого рубежу видимість була краще. Бельгієць відпрацював з шести, але конкуренти з Італії, Швеції та Норвегії скоротили відставання від нього до 35-40 секунд. Прима цього разу обрав тактику вичікування. Витратив дуже багато часу на стрільбищі, але все ж восьмим патроном закрив останню мішень. Артем знову повернувся на дев’яту сходинку, але тепер він програвав третьому місцю більше двох хвилин.

Прима і передав естафету Володимиру Сємакову дев’ятим, у гордій самотності, адже і до восьмого місця, і до десятого було далеко. Але і це не допомогло йому втриматися на цьому рядку після першої стрільби. Сємаков так і не закрив дві мішені, і поки він біг 300 лишніх метрів, Україну випередили відразу п’ять команд. Програш у більш ніж чотири хвилини лідерам, якими стали Італія та Швеція, адже Бельгія пішла на штрафне коло, і лише 14-те місце.

Такими темпами Україна могла стати коловою. Враховуючи, що Віндіш точно пройшов і другу стрільбу. Крім того, у цей момент організатори почали всерйоз розглядати можливість припинення гонки через надзвичайно важкі погодні умови.

Сємаков на певний момент під час другого свого кола опустився аж на 15-те місце, але після стрільби, відпрацювавши з семи патронів, він піднявся на 13-ту сходинку. Загалом Володимир програв лідеру 5 хвилин і 15 секунд, а от від топ-десятки його відділяли 45 секунд. Сємаков передав естафету навіть 12-м – на останніх метрах він випередив австрійця Мезотіча. А беззаперечним лідером була команда Італії, яка мала перевагу в одну хвилину над переслідувачами перед четвертим етапом.

Підручний на першому вогневому рубежі лише підсумував невдалу гонку для української збірної. При цьому деякі суперники змогли вибити п’ять з п’яти, або ж шість з п’яти. Натомість, Дмитро пішов на три кола штрафу, а у цей момент відбувався апогей усієї гонки. Ліндстрьом швидше завершив стрільбу за італійця. А головне – точно. І саме швед вирушив на завершальне коло лідером. Щоправда, і Тар’єю Бьо не вдалося скоротити відставання від другого місця, щоб розраховувати на реальну боротьбу.

І поки Підручний вдало проходив останню стрільбу, Швеція стала переможцем цієї важкої гонки. Другою фінішувала Італія, а третьою – Норвегія. Дмитру вдалося втриматися попереду лідера, щоб Україна не стала коловою командою. А на останньому вогневому рубежі українці ще й випередили Бельгію, яка, нагадаємо, півгонки була лідером. Проте і це ще було не все. Уже на останніх сотнях метрів Підручний випередив словенця, піднявши Україну на 11-те підсумкове місце.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап в Обергофі, Німеччина

Чоловіча естафетна гонка, 4х7,5 км

1. Швеція (1+9) – 1:19:44.1

2. Італія (2+11) - +1:10.8

3. Норвегія (3+14) - +2:04.6

4. Росія (3+16) - +2:32.1

5. Франція (6+16) - +2:41.3

…11. Україна (9+19) - +6:39.0

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