Оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону
- Вчора, 20:17
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Розсилка
У чільній п'ятірці одразу дві українських біатлоністки
29 листопада оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону.
Після успішної індивідуальної гонки в Естерсунді у топ-5 опинилося дві українські біатлоністки.
Це бронзова призерка Юлія Джима та Валя Семеренко, яка потрапила у квіткову церемонію, зайнявши четверте місце.
Кубок світу-2017/18 з біатлону
Загальний залік
Станом на 29 листопада
Жінки
1. Надія Скардіно (Білорусь) - 60
2. Сюнньове Сулемдаль (Норвегія) - 54
3. Юлія Джима (Україна) - 48
4. Валя Семеренко (Україна) - 43
5. Пауліна Фіалкова (Словаччина) - 40
6. Мона Брорссон (Швеція) - 38
7. Ева Пускарчикова (Чехія) - 36
8. Жюстін Бреза (Франція) - 34
9. Джулія Ренсом (Канада) - 32
10. Марте Олсбю (Норвегія) - 31
...
28. Ірина Варвинець (Україна) - 13
37. Анастасія Меркушина (Україна) - 4
40. Віта Семеренко (Україна) - 1