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    Оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону

    У чільній п'ятірці одразу дві українських біатлоністки
    29 листопада оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону. Після успішної індивідуальної гонки в Естерсунді у топ-5 опинилося дві українські біатлоністки. Це бронзова призерка Юлія Джима та Валя Семеренко, яка потрапила у квіткову церемонію, зайнявши четверте місце. Кубок світу-2017/18 з біатлону Загальний залік Станом на 29 листопада
    • Вчора, 20:17
    • Розсилка

    У чільній п'ятірці одразу дві українських біатлоністки

    29 листопада оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону.

    Після успішної індивідуальної гонки в Естерсунді у топ-5 опинилося дві українські біатлоністки.

    Це бронзова призерка Юлія Джима та Валя Семеренко, яка потрапила у квіткову церемонію, зайнявши четверте місце.

    Кубок світу-2017/18 з біатлону

    Загальний залік

    Станом на 29 листопада

    Жінки

    1. Надія Скардіно (Білорусь) - 60
    2. Сюнньове Сулемдаль (Норвегія) - 54
    3. Юлія Джима (Україна) - 48
    4. Валя Семеренко (Україна) - 43
    5. Пауліна Фіалкова (Словаччина) - 40
    6. Мона Брорссон (Швеція) - 38
    7. Ева Пускарчикова (Чехія) - 36
    8. Жюстін Бреза (Франція) - 34
    9. Джулія Ренсом (Канада) - 32
    10. Марте Олсбю (Норвегія) - 31
    ...
    28. Ірина Варвинець (Україна) - 13
    37. Анастасія Меркушина (Україна) - 4
    40. Віта Семеренко (Україна) - 1


    біатлон Кубок світу Збірна України
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