Оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону

У чільній п'ятірці одразу дві українських біатлоністки

29 листопада оновився загальний рейтинг Кубка світу з біатлону. Після успішної індивідуальної гонки в Естерсунді у топ-5 опинилося дві українські біатлоністки. Це бронзова призерка Юлія Джима та Валя Семеренко, яка потрапила у квіткову церемонію, зайнявши четверте місце. Кубок світу-2017/18 з біатлону Загальний залік Станом на 29 листопада