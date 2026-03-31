Будинок, де виріс легендарний Марадона, отримав неочікуване нове призначення

Ілля Мандебура
Дім Дієго Марадони більше не належить його родині, але продовжує служити одній з аргентинських громад
фото: Reuters

Зараз оселя одного з найкращих футболістів в історії виконує соціальну функцію

Будинок у бідному районі Вілла-Фіорито на околиці Буенос-Айреса, де народився та провів дитинство легендарний Дієго Марадона, перетворився на волонтерську їдальню, щотижня рятуючи сотні людей від голоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Нове життя для історично важливого будинку 

Попри те, що будівля, визнана у 2021 році національною історичною пам’яткою, більше не належить родині футболіста, її нинішній власник дозволив групі волонтерів під керівництвом пастора Леонардо Фабіана Альвареса використовувати подвір’я для приготування їжі місцевим мешканцям. Прямо біля фасаду, прикрашеного муралом із зображенням кумира та промовистим написом «Будинок Бога», люди шикуються в довгі черги з пластиковими контейнерами, поки волонтери у великих котлах на відкритому вогні готують гаряче рагу з курки та картоплі.

Ситуація з бідності в Аргентині

Ця соціальна ініціатива розгортається на тлі суперечливих економічних реформ президента Хав'єра Мілея, які у 2025–2026 роках демонструють неоднозначні результати. Згідно з офіційною статистикою, рівень бідності в Аргентині суттєво впав (з 52,9% у першій половині 2024 року до 31,6% у першій половині 2025 року), а місячна інфляція станом на лютий 2026 року стабілізувалася на рівні 2,9%. Проте зворотним боком заходів суворої економії стало різке скорочення робочих місць у державному секторі, скасування енергетичних та транспортних субсидій, а також закриття малих фабрик через зміцнення песо та наплив дешевого імпорту.

Соціологи наголошують, що попри статистичне покращення показників, країні критично бракує зростання у працемістких галузях, таких як гірничодобувна промисловість, щоб забезпечити населення стабільною зайнятістю. Саме тому для багатьох мешканців Вілла-Фіорито місце народження їхнього футбольного «бога» залишається єдиним джерелом реальної допомоги в умовах втрати купівельної спроможності та масових звільнень.

Нагадаємо, що Марадона-молодший приголомшив порівнянням зірки «Наполі» з батьком. Дієго Марадона-молодший назвав півзахисника Скотта Мактомінея провідним виконавцем італійського «Наполі». 

