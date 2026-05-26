Чемпіонат світу 2026. Повний розклад матчів футбольного турніру
Невдовзі розпочнеться груповий етап Чемпіонат світу 2026. Повний графік матчів першої стадії прийдешнього Мундіалю – в матеріалі «Главкома».
Цьогорічний Кубок світу стане першим турніром, на який поїдуть 48 національних команд. Кількість учасників зростала поступово. Зокрема, з 1998 року планетарні першості мали по 32 учасники. Усі збірні цього разу розділили на 12 груп по чотири збірні в кожній. У плейоф гарантовано вийдуть по дві команди з кожного квартету та вісім найкращих із тих, що фінішували третіми.
Коли відбудеться Чемпіонат світу з футболу
Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.
Склад груп Чемпіонату світу 2026
Жеребкування групового етапу турніру відбулося 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. До першого кошика команд перед церемонією потрапила трійка господарів і 9 найсильніших за рейтингом збірних. Відштовхуючись від них, визначали наступних учасників квартетів. Зокрема, уникали скупчення національних команд із однієї конфедерації.
|Група
|Команди
|A
|Мексика
|ПАР
|Південна Корея
|Чехія
|B
|Канада
|Боснія і Герцеговина
|Катар
|Швейцарія
|C
|Бразилія
|Марокко
|Гаїті
|Шотландія
|D
|США
|Парагвай
|Австралія
|Туреччина
|E
|Німеччина
|Кюрасао
|Кот-д'Івуар
|Еквадор
|F
|Нідерланди
|Японія
|Швеція
|Туніс
|G
|Бельгія
|Єгипет
|Іран
|Нова Зеландія
|H
|Іспанія
|Кабо-Верде
|Саудівська Аравія
|Уругвай
|I
|Франція
|Сенегал
|Ірак
|Норвегія
|J
|Аргентина
|Алжир
|Австрія
|Йорданія
|K
|Португалія
|ДР Конго
|Узбекистан
|Колумбія
|L
|Англія
|Хорватія
|Гана
|Панама
Міста-господарі Чемпіонату світу 2026
Учасників головного футбольного форуму чотириріччя приймуть аж 16 міст Північної Америки. Усіх їх розділили на регіональні групи – Західну, Центральну та Східну. На груповому етапі кожна збірна гратиме поєдинках в межах однієї з цих зон.
Найбільше міст-господарів мають Сполучені Штати – 11 (Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Маямі, Філадельфія, Нью-Йорк, Бостон). До переліку також потрапили три мексиканські міста (Гвадалахара, Монтеррей, Мехіко). Канаду представлятимуть два міста – Ванкувер і Торонто. Матч-відкриття зіграють у Мехіко, півфінали приймуть Даллас і Атланта, поєдинок за третє місце відбудеться в Маямі, а розіграють трофей у передмістя Нью-Йорка.
Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року
|Дата
|Час
|Матч / Пара суперників
|ЧС-2026, група A. Розклад матчів
|11 червня
|22:00
|Мексика – ПАР
|12 червня
|05:00
|Республіка Корея – Чехія
|18 червня
|19:00
|Чехія – ПАР
|19 червня
|04:00
|Мексика – Республіка Корея
|25 червня
|04:00
|Чехія – Мексика
|25 червня
|04:00
|ПАР – Республіка Корея
|ЧС-2026, група B. Розклад матчів
|12 червня
|22:00
|Канада – Боснія і Герцеговина
|13 червня
|22:00
|Катар – Швейцарія
|18 червня
|22:00
|Швейцарія – Боснія і Герцеговина
|19 червня
|01:00
|Канада – Катар
|24 червня
|22:00
|Швейцарія – Канада
|24 червня
|22:00
|Боснія і Герцеговина – Катар
|ЧС-2026, група C. Розклад матчів
|14 червня
|01:00
|Бразилія – Марокко
|14 червня
|04:00
|Гаїті – Шотландія
|20 червня
|01:00
|Шотландія – Марокко
|20 червня
|03:30
|Бразилія – Гаїті
|25 червня
|01:00
|Шотландія – Бразилія
|25 червня
|01:00
|Марокко – Гаїті
|ЧС-2026, група D. Розклад матчів
|13 червня
|04:00
|США – Парагвай
|14 червня
|07:00
|Австралія – Туреччина
|19 червня
|22:00
|США – Австралія
|20 червня
|06:00
|Туреччина – Парагвай
|26 червня
|05:00
|Туреччина – США
|26 червня
|05:00
|Парагвай – Австралія
|ЧС-2026, група E. Розклад матчів
|14 червня
|20:00
|Німеччина – Кюрасао
|15 червня
|02:00
|Кот-д'Івуар – Еквадор
|20 червня
|23:00
|Німеччина – Кот-д'Івуар
|21 червня
|03:00
|Еквадор – Кюрасао
|25 червня
|23:00
|Кюрасао – Кот-д'Івуар
|25 червня
|23:00
|Еквадор – Німеччина
|ЧС-2026, група F. Розклад матчів
|14 червня
|23:00
|Нідерланди – Японія
|15 червня
|05:00
|Швеція – Туніс
|20 червня
|20:00
|Нідерланди – Швеція
|21 червня
|07:00
|Туніс – Японія
|26 червня
|02:00
|Японія – Швеція
|26 червня
|02:00
|Туніс – Нідерланди
|ЧС-2026, група G. Розклад матчів
|15 червня
|22:00
|Бельгія – Єгипет
|16 червня
|04:00
|Іран – Нова Зеландія
|21 червня
|22:00
|Бельгія – Іран
|22 червня
|04:00
|Нова Зеландія – Єгипет
|27 червня
|06:00
|Єгипет – Іран
|27 червня
|06:00
|Нова Зеландія – Бельгія
|ЧС-2026, група H. Розклад матчів
|15 червня
|19:00
|Іспанія – Кабо-Верде
|16 червня
|01:00
|Саудівська Аравія – Уругвай
|21 червня
|19:00
|Іспанія – Саудівська Аравія
|22 червня
|01:00
|Уругвай – Кабо-Верде
|27 червня
|03:00
|Кабо-Верде – Саудівська Аравія
|27 червня
|03:00
|Уругвай – Іспанія
|ЧС-2026, група I. Розклад матчів
|16 червня
|22:00
|Франція – Сенегал
|17 червня
|01:00
|Ірак – Норвегія
|23 червня
|00:00
|Франція – Ірак
|23 червня
|03:00
|Норвегія – Сенегал
|26 червня
|22:00
|Норвегія – Франція
|26 червня
|22:00
|Сенегал – Ірак
|ЧС-2026, група J. Розклад матчів
|17 червня
|04:00
|Аргентина – Алжир
|17 червня
|07:00
|Австрія – Йорданія
|22 червня
|20:00
|Аргентина – Австрія
|23 червня
|06:00
|Йорданія – Алжир
|28 червня
|05:00
|Алжир – Австрія
|28 червня
|05:00
|Йорданія – Аргентина
|ЧС-2026, група K. Розклад матчів
|17 червня
|20:00
|Португалія – ДР Конго
|18 червня
|05:00
|Узбекистан – Колумбія
|23 червня
|20:00
|Португалія – Узбекистан
|24 червня
|05:00
|Колумбія – ДР Конго
|28 червня
|02:30
|Колумбія – Португалія
|28 червня
|02:30
|ДР Конго – Узбекистан
|ЧС-2026, група L. Розклад матчів
|17 червня
|23:00
|Англія – Хорватія
|18 червня
|02:00
|Гана – Панама
|23 червня
|23:00
|Англія – Гана
|24 червня
|02:00
|Панама – Хорватія
|28 червня
|00:00
|Панама – Англія
|28 червня
|00:00
|Хорватія – Гана
|ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
|28 червня
|22:00
|друга команда групи A – друга команда групи B
|29 червня
|20:00
|переможець групи C – друга команда групи F
|29 червня
|23:30
|переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
|30 червня
|04:00
|переможець групи F – друга команда групи C
|30 червня
|20:00
|друга команда групи E – друга команда групи I
|1 липня
|00:00
|переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
|1 липня
|04:00
|переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
|1 липня
|19:00
|переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
|1 липня
|23:00
|переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
|2 липня
|03:00
|переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
|2 липня
|22:00
|переможець групи H – друга команда групи J
|3 липня
|02:00
|друга команда групи K – друга команда групи L
|3 липня
|06:00
|переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
|3 липня
|21:00
|друга команда групи D – друга команда групи G
|4 липня
|01:00
|переможець групи J – друга команда групи H
|4 липня
|04:30
|переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
|ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
|4 липня
|20:00
|переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
|5 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
|5 липня
|23:00
|переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
|6 липня
|03:00
|переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
|6 липня
|22:00
|переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
|7 липня
|03:00
|переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
|7 липня
|19:00
|переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
|7 липня
|23:00
|переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
|ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
|9 липня
|23:00
|переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
|10 липня
|22:00
|переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
|11 липня
|00:00
|переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
|11 липня
|04:00
|переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
|ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
|14 липня
|22:00
|переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
|15 липня
|22:00
|переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
|ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
|19 липня
|22:00
|переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу
Матчі 1/8 фіналу зіграють 4-7 липня. Натомість чвертьфінальні поєдинки відбудуться 9-11 липня. Перший півфінал запланований на 14 липня, а другий – на 15 липня. Матч за третє місце зіграють 18 липня. Фінал відбудеться 19 липня.
До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.
Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.
