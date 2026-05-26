Чемпіонат світу 2026. Повний розклад матчів футбольного турніру

Антон Федорців

На Кубку світу цьогоріч зіграють 104 поєдинки
фото: Getty Images
Календар та розклад матчів ЧС-2026 з футболу в США, Канаді та Мексиці. Слідкуйте за датами та часом усіх поєдинків

Невдовзі розпочнеться груповий етап Чемпіонат світу 2026. Повний графік матчів першої стадії прийдешнього Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Цьогорічний Кубок світу стане першим турніром, на який поїдуть 48 національних команд. Кількість учасників зростала поступово. Зокрема, з 1998 року планетарні першості мали по 32 учасники. Усі збірні цього разу розділили на 12 груп по чотири збірні в кожній. У плейоф гарантовано вийдуть по дві команди з кожного квартету та вісім найкращих із тих, що фінішували третіми.

Коли відбудеться Чемпіонат світу з футболу

Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.

Склад груп Чемпіонату світу 2026

Склад груп на Чемпіонаті світу 2026 року
інфографіка: ФІФА

Жеребкування групового етапу турніру відбулося 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. До першого кошика команд перед церемонією потрапила трійка господарів і 9 найсильніших за рейтингом збірних. Відштовхуючись від них, визначали наступних учасників квартетів. Зокрема, уникали скупчення національних команд із однієї конфедерації.

Група Команди
A Мексика ПАР Південна Корея Чехія
B Канада Боснія і Герцеговина Катар Швейцарія
C Бразилія Марокко Гаїті Шотландія
D США Парагвай Австралія Туреччина
E Німеччина Кюрасао Кот-д'Івуар Еквадор
F Нідерланди Японія Швеція Туніс
G Бельгія Єгипет Іран Нова Зеландія
H Іспанія Кабо-Верде Саудівська Аравія Уругвай
I Франція Сенегал Ірак Норвегія
J Аргентина Алжир Австрія Йорданія
K Португалія ДР Конго Узбекистан Колумбія
L Англія Хорватія Гана Панама

Міста-господарі Чемпіонату світу 2026

Учасників головного футбольного форуму чотириріччя приймуть аж 16 міст Північної Америки. Усіх їх розділили на регіональні групи – Західну, Центральну та Східну. На груповому етапі кожна збірна гратиме поєдинках в межах однієї з цих зон.

Найбільше міст-господарів мають Сполучені Штати – 11 (Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Маямі, Філадельфія, Нью-Йорк, Бостон). До переліку також потрапили три мексиканські міста (Гвадалахара, Монтеррей, Мехіко). Канаду представлятимуть два міста – Ванкувер і Торонто. Матч-відкриття зіграють у Мехіко, півфінали приймуть Даллас і Атланта, поєдинок за третє місце відбудеться в Маямі, а розіграють трофей у передмістя Нью-Йорка.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників
ЧС-2026, група A. Розклад матчів
11 червня 22:00 Мексика – ПАР
12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія
18 червня 19:00 Чехія – ПАР
19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея
25 червня 04:00 Чехія – Мексика
25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея
ЧС-2026, група B. Розклад матчів
12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина
13 червня 22:00 Катар – Швейцарія
18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина
19 червня 01:00 Канада – Катар
24 червня 22:00 Швейцарія – Канада
24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар
ЧС-2026, група C. Розклад матчів
14 червня 01:00 Бразилія – Марокко
14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія
20 червня 01:00 Шотландія – Марокко
20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті
25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія
25 червня 01:00 Марокко – Гаїті
ЧС-2026, група D. Розклад матчів
13 червня 04:00 США – Парагвай
14 червня 07:00 Австралія – Туреччина
19 червня 22:00 США – Австралія
20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай
26 червня 05:00 Туреччина – США
26 червня 05:00 Парагвай – Австралія
ЧС-2026, група E. Розклад матчів
14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао
15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор
20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар
21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао
25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар
25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина
ЧС-2026, група F. Розклад матчів
14 червня 23:00 Нідерланди – Японія
15 червня 05:00 Швеція – Туніс
20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція
21 червня 07:00 Туніс – Японія
26 червня 02:00 Японія – Швеція
26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди
ЧС-2026, група G. Розклад матчів
15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет
16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія
21 червня 22:00 Бельгія – Іран
22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет
27 червня 06:00 Єгипет – Іран
27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія
ЧС-2026, група H. Розклад матчів
15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде
16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай
21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія
22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде
27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія
27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія
ЧС-2026, група I. Розклад матчів
16 червня 22:00 Франція – Сенегал
17 червня 01:00 Ірак – Норвегія
23 червня 00:00 Франція – Ірак
23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал
26 червня 22:00 Норвегія – Франція
26 червня 22:00 Сенегал – Ірак
ЧС-2026, група J. Розклад матчів
17 червня 04:00 Аргентина – Алжир
17 червня 07:00 Австрія – Йорданія
22 червня 20:00 Аргентина – Австрія
23 червня 06:00 Йорданія – Алжир
28 червня 05:00 Алжир – Австрія
28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина
ЧС-2026, група K. Розклад матчів
17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго
18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія
23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан
24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго
28 червня 02:30 Колумбія – Португалія
28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан
ЧС-2026, група L. Розклад матчів
17 червня 23:00 Англія – Хорватія
18 червня 02:00 Гана – Панама
23 червня 23:00 Англія – Гана
24 червня 02:00 Панама – Хорватія
28 червня 00:00 Панама – Англія
28 червня 00:00 Хорватія – Гана
ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів
28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B
29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F
29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F
30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C
30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I
1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H
1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I
1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K
1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J
2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J
2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J
3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L
3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J
3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G
4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H
4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L
ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів
4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу
5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу
5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу
6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу
6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу
7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу
7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу
7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу
ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу
10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу
11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу
11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу
ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу
15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу
ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу
19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

Матчі 1/8 фіналу зіграють 4-7 липня. Натомість чвертьфінальні поєдинки відбудуться 9-11 липня. Перший півфінал запланований на 14 липня, а другий – на 15 липня. Матч за третє місце зіграють 18 липня. Фінал відбудеться 19 липня.

інфографіка: ФІФА

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Теги: ФІФА чемпіонат світу ЧС-2026

