Чемпіонат світу 2026. Повний розклад матчів футбольного турніру

Календар та розклад матчів ЧС-2026 з футболу в США, Канаді та Мексиці. Слідкуйте за датами та часом усіх поєдинків

Невдовзі розпочнеться груповий етап Чемпіонат світу 2026. Повний графік матчів першої стадії прийдешнього Мундіалю – в матеріалі «Главкома».

Цьогорічний Кубок світу стане першим турніром, на який поїдуть 48 національних команд. Кількість учасників зростала поступово. Зокрема, з 1998 року планетарні першості мали по 32 учасники. Усі збірні цього разу розділили на 12 груп по чотири збірні в кожній. У плейоф гарантовано вийдуть по дві команди з кожного квартету та вісім найкращих із тих, що фінішували третіми.

Коли відбудеться Чемпіонат світу з футболу

Фінальний етап чемпіонату світу з футболу 2026 року проходитиме з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Цей турнір стане першим в історії, де візьмуть участь 48 національних збірних. У проміжку між 1998 і 2022 роками використовувався формат, що передбачав участь 32 команд.

Склад груп Чемпіонату світу 2026

Склад груп на Чемпіонаті світу 2026 року інфографіка: ФІФА

Жеребкування групового етапу турніру відбулося 5 грудня 2025 року у Вашингтоні. До першого кошика команд перед церемонією потрапила трійка господарів і 9 найсильніших за рейтингом збірних. Відштовхуючись від них, визначали наступних учасників квартетів. Зокрема, уникали скупчення національних команд із однієї конфедерації.

Склад груп Чемпіонату світу з футболу 2026

Група Команди A Мексика ПАР Південна Корея Чехія B Канада Боснія і Герцеговина Катар Швейцарія C Бразилія Марокко Гаїті Шотландія D США Парагвай Австралія Туреччина E Німеччина Кюрасао Кот-д'Івуар Еквадор F Нідерланди Японія Швеція Туніс G Бельгія Єгипет Іран Нова Зеландія H Іспанія Кабо-Верде Саудівська Аравія Уругвай I Франція Сенегал Ірак Норвегія J Аргентина Алжир Австрія Йорданія K Португалія ДР Конго Узбекистан Колумбія L Англія Хорватія Гана Панама

Міста-господарі Чемпіонату світу 2026

Учасників головного футбольного форуму чотириріччя приймуть аж 16 міст Північної Америки. Усіх їх розділили на регіональні групи – Західну, Центральну та Східну. На груповому етапі кожна збірна гратиме поєдинках в межах однієї з цих зон.

Найбільше міст-господарів мають Сполучені Штати – 11 (Сан-Франциско, Сіетл, Лос-Анджелес, Даллас, Г'юстон, Канзас-Сіті, Атланта, Маямі, Філадельфія, Нью-Йорк, Бостон). До переліку також потрапили три мексиканські міста (Гвадалахара, Монтеррей, Мехіко). Канаду представлятимуть два міста – Ванкувер і Торонто. Матч-відкриття зіграють у Мехіко, півфінали приймуть Даллас і Атланта, поєдинок за третє місце відбудеться в Маямі, а розіграють трофей у передмістя Нью-Йорка.

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Дата Час Матч / Пара суперників ЧС-2026, група A. Розклад матчів 11 червня 22:00 Мексика – ПАР 12 червня 05:00 Республіка Корея – Чехія 18 червня 19:00 Чехія – ПАР 19 червня 04:00 Мексика – Республіка Корея 25 червня 04:00 Чехія – Мексика 25 червня 04:00 ПАР – Республіка Корея ЧС-2026, група B. Розклад матчів 12 червня 22:00 Канада – Боснія і Герцеговина 13 червня 22:00 Катар – Швейцарія 18 червня 22:00 Швейцарія – Боснія і Герцеговина 19 червня 01:00 Канада – Катар 24 червня 22:00 Швейцарія – Канада 24 червня 22:00 Боснія і Герцеговина – Катар ЧС-2026, група C. Розклад матчів 14 червня 01:00 Бразилія – Марокко 14 червня 04:00 Гаїті – Шотландія 20 червня 01:00 Шотландія – Марокко 20 червня 03:30 Бразилія – Гаїті 25 червня 01:00 Шотландія – Бразилія 25 червня 01:00 Марокко – Гаїті ЧС-2026, група D. Розклад матчів 13 червня 04:00 США – Парагвай 14 червня 07:00 Австралія – Туреччина 19 червня 22:00 США – Австралія 20 червня 06:00 Туреччина – Парагвай 26 червня 05:00 Туреччина – США 26 червня 05:00 Парагвай – Австралія ЧС-2026, група E. Розклад матчів 14 червня 20:00 Німеччина – Кюрасао 15 червня 02:00 Кот-д'Івуар – Еквадор 20 червня 23:00 Німеччина – Кот-д'Івуар 21 червня 03:00 Еквадор – Кюрасао 25 червня 23:00 Кюрасао – Кот-д'Івуар 25 червня 23:00 Еквадор – Німеччина ЧС-2026, група F. Розклад матчів 14 червня 23:00 Нідерланди – Японія 15 червня 05:00 Швеція – Туніс 20 червня 20:00 Нідерланди – Швеція 21 червня 07:00 Туніс – Японія 26 червня 02:00 Японія – Швеція 26 червня 02:00 Туніс – Нідерланди ЧС-2026, група G. Розклад матчів 15 червня 22:00 Бельгія – Єгипет 16 червня 04:00 Іран – Нова Зеландія 21 червня 22:00 Бельгія – Іран 22 червня 04:00 Нова Зеландія – Єгипет 27 червня 06:00 Єгипет – Іран 27 червня 06:00 Нова Зеландія – Бельгія ЧС-2026, група H. Розклад матчів 15 червня 19:00 Іспанія – Кабо-Верде 16 червня 01:00 Саудівська Аравія – Уругвай 21 червня 19:00 Іспанія – Саудівська Аравія 22 червня 01:00 Уругвай – Кабо-Верде 27 червня 03:00 Кабо-Верде – Саудівська Аравія 27 червня 03:00 Уругвай – Іспанія ЧС-2026, група I. Розклад матчів 16 червня 22:00 Франція – Сенегал 17 червня 01:00 Ірак – Норвегія 23 червня 00:00 Франція – Ірак 23 червня 03:00 Норвегія – Сенегал 26 червня 22:00 Норвегія – Франція 26 червня 22:00 Сенегал – Ірак ЧС-2026, група J. Розклад матчів 17 червня 04:00 Аргентина – Алжир 17 червня 07:00 Австрія – Йорданія 22 червня 20:00 Аргентина – Австрія 23 червня 06:00 Йорданія – Алжир 28 червня 05:00 Алжир – Австрія 28 червня 05:00 Йорданія – Аргентина ЧС-2026, група K. Розклад матчів 17 червня 20:00 Португалія – ДР Конго 18 червня 05:00 Узбекистан – Колумбія 23 червня 20:00 Португалія – Узбекистан 24 червня 05:00 Колумбія – ДР Конго 28 червня 02:30 Колумбія – Португалія 28 червня 02:30 ДР Конго – Узбекистан ЧС-2026, група L. Розклад матчів 17 червня 23:00 Англія – Хорватія 18 червня 02:00 Гана – Панама 23 червня 23:00 Англія – Гана 24 червня 02:00 Панама – Хорватія 28 червня 00:00 Панама – Англія 28 червня 00:00 Хорватія – Гана ЧС-2026, 1/16 фіналу. Попередній розклад матчів 28 червня 22:00 друга команда групи A – друга команда групи B 29 червня 20:00 переможець групи C – друга команда групи F 29 червня 23:30 переможець групи E – третя команда групи A/B/C/D/F 30 червня 04:00 переможець групи F – друга команда групи C 30 червня 20:00 друга команда групи E – друга команда групи I 1 липня 00:00 переможець групи I – третя команда групи C/D/F/G/H 1 липня 04:00 переможець групи A – третя команда групи C/E/F/H/I 1 липня 19:00 переможець групи L – третя команда групи E/H/I/J/K 1 липня 23:00 переможець групи G – третя команда групи A/E/H/I/J 2 липня 03:00 переможець групи D – третя команда групи B/E/F/I/J 2 липня 22:00 переможець групи H – друга команда групи J 3 липня 02:00 друга команда групи K – друга команда групи L 3 липня 06:00 переможець групи B – третя команда групи E/F/G/I/J 3 липня 21:00 друга команда групи D – друга команда групи G 4 липня 01:00 переможець групи J – друга команда групи H 4 липня 04:30 переможець групи K – третя команда групи D/E/I/J/L ЧС-2026, 1/8 фіналу. Попередній розклад матчів 4 липня 20:00 переможець матчу 1 1/16 фіналу – переможець матчу 4 1/16 фіналу 5 липня 00:00 переможець матчу 3 1/16 фіналу – переможець матчу 6 1/16 фіналу 5 липня 23:00 переможець матчу 2 1/16 фіналу – переможець матчу 5 1/16 фіналу 6 липня 03:00 переможець матчу 7 1/16 фіналу – переможець матчу 8 1/16 фіналу 6 липня 22:00 переможець матчу 12 1/16 фіналу – переможець матчу 11 1/16 фіналу 7 липня 03:00 переможець матчу 10 1/16 фіналу – переможець матчу 9 1/16 фіналу 7 липня 19:00 переможець матчу 15 1/16 фіналу – переможець матчу 14 1/16 фіналу 7 липня 23:00 переможець матчу 13 1/16 фіналу – переможець матчу 16 1/16 фіналу ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів 9 липня 23:00 переможець матчу 1 1/8 фіналу – переможець матчу 2 1/8 фіналу 10 липня 22:00 переможець матчу 5 1/8 фіналу – переможець матчу 6 1/8 фіналу 11 липня 00:00 переможець матчу 3 1/8 фіналу – переможець матчу 4 1/8 фіналу 11 липня 04:00 переможець матчу 7 1/8 фіналу – переможець матчу 8 1/8 фіналу ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів 14 липня 22:00 переможець матчу 1 чвертьфіналу – переможець матчу 2 чвертьфіналу 15 липня 22:00 переможець матчу 3 чвертьфіналу – переможець матчу 4 чвертьфіналу ЧС-2026, фінал. Попередній розклад матчу 19 липня 22:00 переможець матчу 1 півфіналу – переможець матчу 2 півфіналу

Матчі 1/8 фіналу зіграють 4-7 липня. Натомість чвертьфінальні поєдинки відбудуться 9-11 липня. Перший півфінал запланований на 14 липня, а другий – на 15 липня. Матч за третє місце зіграють 18 липня. Фінал відбудеться 19 липня.

Повний розклад матчів ЧС-2026 інфографіка: ФІФА

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.