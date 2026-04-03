«Ліверпуль» втратив зірку команди на протистояння з ПСЖ

Провідний футболіст пропустить чвертьфінал головного єврокубка

Голкіпер Аліссон Бекер не допоможе англійському «Ліверпулю» у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти французького «Парі Сен-Жермен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець зазнав чергової травми. Втрату основного воротаря підтвердив керманич мерсисайдців Арне Слот. Відновлення кіпер займе доволі тривалий період.

«Він не братиме участі в поєдинках проти ПСЖ. Його відсутність триватиме трохи більше часу. Ми сподіваємося, що він повернеться в стрій до кінця сезону», – заявив головний тренер «червоних».

У нинішньому сезоні Аліссон провів 34 матчі в усіх турнірах, у яких пропустив 36 м'ячів. Зберіг ворота сухими бразильський воротар у 13-ти поєдинках. Підмінить основного кіпера дублер Гіоргі Мамардашвілі (13 матчів, 20 пропущених, три кліншити).

Атакувальна лінія «Ліверпуля»

Минулого літа мерсисайдці витратили 240 млн євро на двох центрфорвардів. Француз Юго Екітіке («Айнтрахт») коштував 95 млн, а за шведського нападника Александара Ісака «Ньюкаслу» довелося віддати 145 млн. Останній оновив трансферний рекорд «Ліверпуля».

Наразі краще адаптувався на «Енфілді» Екітіке. Він записав до свого активу 17 м'ячів у всіх турнірах. Натомість Ісак оформив лише 3 голи. Щоправда, скандинав через трансферну сагу пропустив старт сезону та не виходив на поле з грудня через перелом ноги.

«Ліверпуль» у сезоні 2025/26

Змагальний рік підопічні Арне Слота розпочали з поразки в поєдинку за Суперкубок Англії. «Червоні» поступилися лондонському «Крістал Пелас» у серії пенальті.

Від столичних «орлів» у жовтні «Ліверпуль» вилетів у Кубку ліги. Натомість в Кубку Англії команда Слота вийшла в чвертьфінал. Там 4 квітня мерсисайдці зустрінуться з «Манчестер Сіті».

У чемпіонаті Англії «Ліверпуль» іде п'ятим за сім турів до кінця сезону. Від чільної четвірки «червоні» відстають вже на п'ять пунктів. Також хлопці Слота продовжують виступи в Лізі чемпіонів – у першому поєдинку 1/8 фіналу «Ліверпуль» мінімально поступився стамбульському «Галатасараю», а потім розгромив турецький гранд (4:0).

До слова, раніше «Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії. «Червоних» зацікавив крайній нападник ліверпульського «Евертона» Іліман Ндіає. Він може зіграти на обох флангах нападу та закрити позицію атакувального хавбека. Рідне амплуа сенегальця – правий фланг атаки.

Тим часом сам Салах отримав альтернативу переїзду до Саудівської Аравії. Комісар північноамериканської МЛС Дон Гарбер підтвердив зацікавленість у переїзді нападника. За словами функціонера, він давно став поціновувачем таланту єгиптянина.