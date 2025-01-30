«Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів

Рахунок залишався рівним до 17-ї хвилини, коли Серу Ґірассі спрямував м'яч у ворота після удару від партнера – 1:0.

«Боруссія» Дортмунд – «Шахтар» 3:1

«Шахтар» фінішував поза зоною стикових матчів плейоф у Лізі чемпіонів 2024/25, на виїзді зазнавши поразки від дортмундської «Боруссії» – 1:2.

Матч від початку склався на користь господарів, які проводили свій перший поєдинок Ліги чемпіонів після звільнення головного тренера Нурі Шахіна.

Як пройшов матч?

До 17-ї хвилини матчу рахунок залишався рівним, коли Серу Ґірассі спрямував м'яч у ворота після удару від партнера – 1:0.

До перерви Ґірассі оформив дубль, вийшовши на ударну позицію в штрафному «Шахтаря» і спрямувавши м'яч повз Дмитра Різника.

Відіграти один гол донеччанам вдалося після перерви.

Фінальний рахунок на користь Дортмунда встановив захисник Рамі Бенсебаїні – технічно перекинув Різника після обіграшу з партнером.

Ліга чемпіонів. 8-й тур

«Боруссія» Дортмунд – «Шахтар» 3:1

Голи: Ґірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Гомес, 50

Таким чином команда Маріно Пушича за підсумками групового раунду посіла 27-ме місце в таблиці Ліги чемпіонів і завершує свій єврокубковий сезон.

«Шахтар» у сезоні провідного євротурніру заробив сім очок, здобувши перемоги над швейцарськими «Янг Бойз» (2:1) та французьким "Брестом" (2:0), а також одного разу зігравши унічию (з «Болоньєю» – 0:0).

Нагадаємо, на думку букмекерів, фаворитами матчу «Боруссія» – «Шахтар» були підопічні Майка Туллберга, який призначений в. о. тренера після звільнення Нурі Шахіна. На перемогу Боруссії приймали ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх Шахтаря оцінювали в 6.80. Нічийний результат матчу «Боруссія» – «Шахтар» в основний час – 5.60.