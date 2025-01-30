Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів
Рахунок залишався рівним до 17-ї хвилини, коли Серу Ґірассі спрямував м'яч у ворота після удару від партнера – 1:0.
фото: Getty Images

«Боруссія» Дортмунд – «Шахтар» 3:1

«Шахтар» фінішував поза зоною стикових матчів плейоф у Лізі чемпіонів 2024/25, на виїзді зазнавши поразки від дортмундської «Боруссії» – 1:2.

Матч від початку склався на користь господарів, які проводили свій перший поєдинок Ліги чемпіонів після звільнення головного тренера Нурі Шахіна.

Як пройшов матч?

До 17-ї хвилини матчу рахунок залишався рівним, коли Серу Ґірассі спрямував м'яч у ворота після удару від партнера – 1:0.

До перерви Ґірассі оформив дубль, вийшовши на ударну позицію в штрафному «Шахтаря» і спрямувавши м'яч повз Дмитра Різника.

Відіграти один гол донеччанам вдалося після перерви. 

Фінальний рахунок на користь Дортмунда встановив захисник Рамі Бенсебаїні – технічно перекинув Різника після обіграшу з партнером.

Ліга чемпіонів. 8-й тур

«Боруссія» Дортмунд – «Шахтар» 3:1

Голи: Ґірассі, 17, 44, Бенсебаїні, 79 – Гомес, 50

Таким чином команда Маріно Пушича за підсумками групового раунду посіла 27-ме місце в таблиці Ліги чемпіонів і завершує свій єврокубковий сезон.

«Шахтар» у сезоні провідного євротурніру заробив сім очок, здобувши перемоги над швейцарськими «Янг Бойз» (2:1) та французьким "Брестом" (2:0), а також одного разу зігравши унічию (з «Болоньєю» – 0:0).

Нагадаємо, на думку букмекерів, фаворитами матчу «Боруссія» – «Шахтар» були підопічні Майка Туллберга, який призначений в. о. тренера після звільнення Нурі Шахіна. На перемогу Боруссії приймали ставки з коефіцієнтом 1.40. Успіх Шахтаря оцінювали в 6.80. Нічийний результат матчу «Боруссія» – «Шахтар» в основний час – 5.60.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК Боруссія (Дортмунд) звільнення Серу Ґірассі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Величко-Трифонюк стала заступницею міністра в середині минулого року
Кабмін звільнив заступницю глави Мінветеранів через неетичну поведінку
7 сiчня, 12:44
Втручання поліції запобігло сутичці між двома групами ультрас перед початком столичного дербі
Ножі, бомби і палиці з лезами. Поліція вилучила арсенал зброї в ультрас «Роми» та «Лаціо»
5 сiчня, 23:16
Кріштіану Роналду
Забиває 24 роки поспіль. Роналду встановив унікальний рекорд
10 сiчня, 09:44
Руслана Величко-Трифонюк раніше обіймала посаду першої заступниці виконавчого директора Українського ветеранського фонду та була юристкою у благодійному фонді «Повернись живим»
Мінветеранів ініціювало звільнення заступниці міністра через неетичну поведінку
6 сiчня, 22:55
Матір Зінченка перед судовим засіданням 13 січня 2025 року
Підозрюваний у вбивстві Фаріон отримав дозвіл на спілкування телефоном
13 сiчня, 11:55
Постанову про звільнення глави Міненерго підтримали позафракційні депутати, а також зі «Слуги народу», «Голосу» та «Єврейської солідарності»
У Раді зареєстровано постанову про звільнення очільника Міненерго
13 сiчня, 18:24
Верховна Рада ініціювала звільнення міністра енергетики Германа Галущенка
Чи буде відставка міністра енергетики? Нардеп звинуватив колег у безвідповідальності
14 сiчня, 13:30
За словами міністра оборони, за останні пів року замість своєчасного забезпечення армії боєприпасами відбувалися «політичні ігри»
«Закупівлі зброї перетворилися на Amazon». Умєров оголосив кадрові зміни
24 сiчня, 18:35
Палестинці йдуть повз руйнування після ізраїльського удару в Рафаху, сектор Гази
Трамп пропонує палестинцям переїхати з Сектору Гази
26 сiчня, 20:57

Новини

«Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів
«Шахтар» програв «Боруссії» та попрощався з Лігою чемпіонів
«Динамо» продало гравця збірної України в Саудівську Аравію
«Динамо» продало гравця збірної України в Саудівську Аравію
«Боруссія» – «Шахтар»: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
«Боруссія» – «Шахтар»: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
«Боруссія» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну для донеччан гру Ліги чемпіонів
«Боруссія» – «Шахтар»: де дивитися вирішальну для донеччан гру Ліги чемпіонів
Зубков збирається залишити український клуб
Зубков збирається залишити український клуб
Веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ, хоче потрапити до збірної Росії
Веслувальниця Жалінська, яка служила в Нацгвардії і втекла до РФ, хоче потрапити до збірної Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 січня: ситуація на фронті
115K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 січня 2025
34K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
20K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
15K
Що чекає на українських біженців після виборів у Німеччині: прогноз невтішний

Новини

30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Вчора, 05:55
29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Вчора, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
28 сiчня, 21:00

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua