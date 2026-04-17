УАФ повідомила про зростання переглядів матчів збірної України
Минулого року поєдинки збірної мали 17,4 мільйона переглядів
Українська асоціація футболу оприлюднила статистику переглядів матчів УПЛ та збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Чемпіон».
Як дивились трансляції матчів збірної
10 поєдинків підопічних Сергія Реброва, які відбулися у 2025 році, охопили 17,4 мільйона переглядів, тоді як у 2024-му цей показник складав 16,7 мільйона (11 ігор), а у 2023-му – 11,9 мільйона (8 зустрічей).
Більшість уболівальників переглядали протистояння національної команди за допомогою офіційної платформи MEGOGO – від 74-х до 80 відсотків.
Як українці дивляться УПЛ та нижчі ліги
Щодо УПЛ, то після 16 турів чемпіонату сезону-2025/26 середня аудиторія налічує 138 тисяч. Якщо взяти у порівнянні, то середня кількість переглядів у минулому сезоні-2024/25 була 144 тисячі.
До уваги УАФ також взяла українське Класичне між «Динамо» та «Шахтарем». Ці принципові матчі формують непропорційно велику частку переглядів: 400-700 тисяч. Цікаво, що трансляцію фіналу Кубку України на YouTube переглянуло 700 тисяч.
Чималий інтерес українських уболівальників прикутий до турнірів нижчих ліг. До прикладу, у сезоні-2024/25 поєдинки Першої ліги переглянули 7 мільйонів, а Другої – 2 мільйони.
Нагадаємо, Українська асоціація футболу працює над організацією двох товариських поєдинків збірної України.
«Синьо-жовті» проведуть спаринги 3 червня і 7 червня. У другу дату, найімовірніше, національна команда України протистоятиме збірній Данії. Натомість перемовини з потенційними першими суперниками тривають.
