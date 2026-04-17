УАФ повідомила про зростання переглядів матчів збірної України

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
УАФ повідомила про зростання переглядів матчів збірної України
Інтерес до трансляцій матчів збірної України зростає
фото: УАФ

Минулого року поєдинки збірної мали 17,4 мільйона переглядів

Українська асоціація футболу оприлюднила статистику переглядів матчів УПЛ та збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт «Чемпіон».

Як дивились трансляції матчів збірної  

10 поєдинків підопічних Сергія Реброва, які відбулися у 2025 році, охопили 17,4 мільйона переглядів, тоді як у 2024-му цей показник складав 16,7 мільйона (11 ігор), а у 2023-му – 11,9 мільйона (8 зустрічей).

Більшість уболівальників переглядали протистояння національної команди за допомогою офіційної платформи MEGOGO – від 74-х до 80 відсотків.

Як українці дивляться УПЛ та нижчі ліги

Щодо УПЛ, то після 16 турів чемпіонату сезону-2025/26 середня аудиторія налічує 138 тисяч. Якщо взяти у порівнянні, то середня кількість переглядів у минулому сезоні-2024/25 була 144 тисячі.

До уваги УАФ також взяла українське Класичне між «Динамо» та «Шахтарем». Ці принципові матчі формують непропорційно велику частку переглядів: 400-700 тисяч. Цікаво, що трансляцію фіналу Кубку України на YouTube переглянуло 700 тисяч.

Чималий інтерес українських уболівальників прикутий до турнірів нижчих ліг. До прикладу, у сезоні-2024/25 поєдинки Першої ліги переглянули 7 мільйонів, а Другої – 2 мільйони.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу працює над організацією двох товариських поєдинків збірної України.

«Синьо-жовті» проведуть спаринги 3 червня і 7 червня. У другу дату, найімовірніше, національна команда України протистоятиме збірній Данії. Натомість перемовини з потенційними першими суперниками тривають.

Новини

Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
Долгополов різко відреагував на скандальний вчинок прихильниці Лукашенка і першої ракетки світу
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
Світоліна обіграла 14-у ракетку світу і пробилася до півфіналу турніру у Штутгарті
GGBET запускає «Популярні ставки»
GGBET запускає «Популярні ставки»
УАФ повідомила про зростання переглядів матчів збірної України
УАФ повідомила про зростання переглядів матчів збірної України
Тренер збірної України U19 з футболу прокоментував результати жеребкування Євро-2026
Тренер збірної України U19 з футболу прокоментував результати жеребкування Євро-2026
Підручний пояснив, чому розійшовся з тренером Санітрою після 10 років співпраці
Підручний пояснив, чому розійшовся з тренером Санітрою після 10 років співпраці

