П'ятеро друзів Мальдери. Хто допомагатиме потенційному тренеру збірної України з футболу

Італійський фахівець близький до призначення на вакантну посаду керманича національної команди

Провідні вітчизняні та зарубіжні поінформовані джерела зійшлися на думці, що наступним головним тренером збірної України буде Андреа Мальдера. Про його потенційних помічників – у матеріалі «Главкома».

Італієць у разі призначення дебютуватиме в ролі керманича команди. Отже, надважливим буде підбір тренерського штабу. Цілком вірогідно, що Мальдера покличе на роль першого асистента фахівця з досвідом роботи головним тренером.

Олександр Шовковський

Кандидатура легенди київського «Динамо» виринула фактично автоматично. Залученню Шовковського в штаб Мальдери сприяють кілька факторів. По-перше, фахівці добре знайомі та публічно позитивно відгукувалися про попередню співпрацю. Українець став на тренерський шлях у вересні 2018 року з ролі одного з помічників Андрія Шевченка в національній команді. Тоді ж там працював італійський фахівець.

Згодом Шовковський ще попрацював із Олександром Петраковим і Мірчою Луческу та пішов у самостійне плавання у листопаді 2023-го. На чолі рідного «Динамо» він провів два роки та встиг побувати в різних іпостасях – від улюбленця вболівальників до їхнього подразника. Тим не менше, вітчизняний фахівець завоював титул у сезоні 2024/25, пройшов із командою чотири цикли підготовки, набив гулі у єврокубках. Шовковський вже перевершив того ж Шевченка за кількістю матчів у ролі головного тренера.

Олександр Шовковський скуштував хліба головного тренера фото: ФК «Динамо»

Зараз українець – без футбольної роботи. Проте, після звільнення з «Динамо» він підтвердив наміри продовжувати тренерську кар'єру. Шовковський з набутим досвідом буде цінним активом для Мальдери. Вітчизняний тренер чудово орієнтується в місцевому чемпіонаті, працював із багатьма кандидатами до національної команди та, головне в умовах війни, постійно мешкає у Києві.

Утім, головне запитання, чи захоче Шовковський повертатися до ролі асистента після того, як попрацював головним. Звісно, комфорт у роботі залишається вагомою перевагою. Українець з Мальдерою, вочевидь, однодумці у футболі та поза ним, наприклад у пристрасті до мотоциклів. І задля кар'єрного душевного спокою Шовковський може погодитися на роботу в тандемі. Формально головним буде італієць, але на ділі вони можуть бути рівними в стилі Едді Гау та Джейсона Тінделла в англійському «Ньюкаслі».

Альтернатива: Мирон Маркевич. Досвідчений фахівець знову був серед кандидатів у тренери національної команди та, вочевидь, знову посаду не отримає. Утім, він цілком міг би згодитися для ролі ментора чи консультанта головного тренера-початківця. На заваді такій співпраці може стати небажання самого Маркевича та розрив поколінь, що проявляється у різному футбольному світогляді.

Тарас Степаненко

З легкої руки шоу «ТаТоТаке» поки чинний футболіст Тарас Степаненко почав фігурувати в списку претендентів на місце в штабі. Ветерану, якому останнім часом допікали травми, влітку виповниться 37 років, тож настав час для плавного переходу до іншого роду футбольної діяльності. До того ж, хавбек до цих змін давно готується. Він штудіює спортивну фізіологію і психологію та працює над систематизацією отриманих від іменитих тренерів знань.

Колись Віктор Скрипник заявив, що коли ти грав у Томаса Шаафа та Валерія Лобановського, то був непоганим футболістом. Степаненко виступав під керівництвом Мірчі Луческу, Паулу Фонсеки та інших іноземців у донецькому «Шахтарі» та був основним у збірній України Олега Блохіна, Михайла Фоменка й Андрія Шевченка. Звісно, статус хорошого гравця не робить хорошим тренером автоматично. Однак, ця характеристика – фундамент. Футболіст, який думає на полі та поза ним, здатен звести на ньому міцну тренерську конструкцію.

Тарас Степаненко зіграв 87 поєдинків у збірній України фото: УАФ

Учорашній футболіст у штабі має низку переваг. У разі призначення Степаненко принаймні попервах не матиме жодних бар'єрів у спілкуванні з вчорашніми партнерами. Ті ж Конопля чи Судаков зможуть ділитися з ним проблемами, з'ясовувати незрозумілі деталі тренувального процесу, знайти підтримку. З одного боку, ветеран буде містком між тренерським штабом і командою. А з іншого, виконуватиме роль доброго поліціянта поруч зі значно вимогливішим головним тренером чи його асистентом із широкими повноваженнями.

Окрім того, іноземець на чолі будь-якої національної команди намагається оточити себе місцевими фахівцями. Німцю Томасу Тухелю в збірній Англії асистує місцевий Ентоні Баррі, іспанському тренеру Роберто Мартінесу в Португалії – Рікарду Карвалью, італієць Карло Анчелотті покликав до збірної Бразилії тренером воротарів Клаудіо Таффарела. Працюють англійці, португальці та бразильці відповідно в їхніх штабах і на інших посадах. Тож Степаненко з багатющим досвідом і паспортом із тризубом не буде зайвим у команді Мальдери.

Альтернатива: Сергій Сидорчук. Упродовж українського етапу кар'єри молодший на два роки інший вихованець запорізького «Металурга» постійно «наздоганяв» Степаненка. Він пізніше дебютував у Прем'єр-лізі, пізніше перебрався до лав гранда, пізніше потрапив до збірної України. Та тепер обидва хавбеки в такому віці, коли різниця на рік-два особливого значення не має. Влітку Сидорчук покине бельгійський «Вестерло» вільним агентом і опиниться на роздоріжжі. Агенти без проблем знайдуть для українця нову команду, та майбутнє залежатиме від бажання самого футболіста. Закінчення же контракту – зручний час для зміни професії. Щоправда, сам Сидорчук, на відміну від Степаненка, більше цікавиться спортивним менеджментом.

Мауро Тассотті

Колишній оборонець збірної Італії був у штабах Андрія Шевченка в збірній України та італійському «Дженоа», а в 2024-2025 роках навіть посидів у кріслі віцепрезидента УАФ. Зараз 66-річний фахівець допомагає Массімо Оддо в «Мілані Футуро» – резервній команді «россонері». Його роль змістилася в площину адміністративної роботи.

Проте, збірній України Тассотті не завадив би. У часи Шевченка біля керма «синьо-жовтих» італієць працював із лінією оборони. Знайти кращого фахівця для цієї ролі, ніж зірка Серії A періоду її панування на планеті – складно. Та й запросити до Києва, бодай і на кілька тижнів на рік, незнайомого з нашою країною фахівця в умовах війни фактично неможливо.

Мауро Тассотті працює з молоддю «россонері» фото: ФК «Мілан»

Тассотті провів майже шість сотень поєдинків за «Мілан». Він виступав під керівництвом Нільса Лідгольма, Арріго Саккі та Фабіо Капелло. Згодом як тренер разом із Мальдерою працював у штабах згаданого раніше Анчелотті, Массіміліано Аллегрі, Філіппо Індзагі. Більше того, уродженець Рима навіть двічі недовго тренував «россонері» самостійно. Зокрема, під завісу сезону 2000/01. Фаховості йому не займати.

Утім, на заваді поверненню Тассотті до збірної України інша обставина. Тривала війна плюс поважний вік італійського тренера ставлять під сумнів його нову каденцію із «синьо-жовтими». Зараз у «Міланелло» – тренувальній базі «россонері» значно спокійніше, ніж навіть у відносно безпечному Львові з його преміальним готелем Emily Resort. Подейкують, саме він стане новою домівкою національної команди.

Альтернатива: Дмитро Чигринський. В ідеальному світі на місце однієї помітної фігури в історії «Мілана» була би спокуса запросити іншу. Наприклад, ще одному іменитому оборонцю «россонері» Алессандро Костакурті – лише 60. Він працював у штабі Анчелотті в «Мілані» та навіть колись побув півроку головним тренером у скромній «Мантові». Утім, реальнішим варіантом буде значно молодший за віком українець. Чигринський у цьому сезоні спробував себе в ролі асистента іспанця Маноло Хіменеса в «Арісі» з грецьких Салонік.

Рустам Худжамов

Звісно, нова мітла намагається мести по-новому. Та коли щось добре працює, то потреба змін заради змін відпадає. У часи Сергія Реброва експерти та вболівальники мали претензії до низки аспектів, але майже ніколи – до голкіперів. Навіть коли помилки на полі робили півзахисники чи оборонці, фанати були спокійними за тил «синьо-жовтих». І в цьому очевидна заслуга тренера воротарів збірної України з 2023 року.

Для Худжамова робота в національній команді стала другою. Щоправда, перший досвід вийшов глевким. До штабу житомирського «Полісся» екскіпер «Шахтаря» приєднався на початку лютого 2022-го… Покинув же «зграю» молодий фахівець перед відновленням змагань в Україні з кампанією 2022/23. Та старт як тренер воротарів зробив, тож після призначення Реброва потрапив у його штаб.

Рустам Худжамов (крайній ліворуч) працював із воротарями збірної України впродовж трьох років фото: УАФ

Худжамов «закінчив» воротарську школу «Динамо», та рідному клубу згодився лише для другої команди. Тож шлях нагору він торував у скромніших колективах. Після ужгородського «Закарпаття» і «Харкова» голкіпер потрапив до «Шахтаря». Утім, там програв конкуренцію Андрія Пятову та після нетривалих оренд знайшов себе в «Маріуполі». Саме на березі Азовського моря Худжамов провів найкращі роки ігрової кар'єри.

Як тренер українець вимагає від підопічних сучасного підходу до ролі воротаря. Голкіпер не просто повинен вміло діяти на лінії, у воротарському майданчику чи навіть по всій карній зоні. Він повинен добре грати ногами, «читати» та бути залученим до командної гри, брати участь в організації атак тощо. Якось в інтерв'ю Худжамов озвучив і запоруку успіху роботи тренера воротарів – постійний зв'язок із керманичем команди. Мальдера такий контакт забезпечить.

Альтернатива: Педро Харо. У штабі Шевченка він був білою вороною. Утім, тренера воротарів не цуралися. Просто він був єдиним іспанцем у колі італійців. Після збірної України Харо не працював у великому футболі. Невідомо, чи розглядатиме він повернення до роботи в свої 63 роки. Та попрацювати кілька тижнів на рік у справі всього життя цілком можна й погодитися.

Гліб Платов

Поруч із прізвищем Худжамова вітчизняна преса назвала ще одного члена штабу Реброва, який, найімовірніше, залишиться працювати з Мальдерою. Платов був головним аналітиком збірної України з моменту призначення попереднього тренера. Оцінювати його роботу складно, бо від стороннього ока вона залишається прихованою. Утім, Ребров постійно захищав помічника від критичних стріл пов'язаних із попереднім керівництвом УАФ блогерів.

Платов разом із Глібом Корнієнком і Василем Вельмиком кілька років тому запустив освітню платформу PASS. Частина оглядачів схильна демонізувати школу, змальовуючи її гідрою, що запустила щупальця в усі засіки вітчизняного футболу. Натомість інші ставляться до «пассівців» зі скепсисом, але не вірять в її значний вплив на футбольні процеси в Україні. Сам Платов був аналітиком юнацької, резервної та першої команд «Динамо», а потім трохи помандрував світом (Катар, Азербайджан, Словаччина).

Гліб Платов має неоднозначну репутацію в Україні фото: ФК ДАК 1904

Навіть якщо Мальдера не знайомий з фахівцем і його роботою особисто, то швидко зможе оцінити потенціал українця. Італійський тренер і сам був аналітиком раніше, тож легко складе неупереджене враження про Платова та його роботу. Найімовірніше, новий керманич «синьо-жовтих» матиме карт-бланш. І навіть згода залишити аналітика Реброва в своїй команді на початку терміну не гарантуватиме тому продовження роботи без помітного результату потім.

Альтернатива: Мацей Кендзьорек. Польський фахівець лише в серпні приєднався до «Динамо», та вже неабияк вплинув на клуб. Брали його на роль аналітика та для роботи зі стандартами, а вже в листопаді «біло-сині» перевершили весь попередній сезон за кількістю голів після кутових і штрафних. Про рівень же аналітичної роботи Кендзьорека висновки можуть робити Шовковський та Ігор Костюк, які його напрацюваннями і послуговувалися. Якщо збірна України продовжить грати домашні поєдинки в Польщі, то принаймні мати свою людину там – не так вже й погано.

Наступні поєдинки «синьо-жовтих» заплановані на початок червня. Уже в цих літніх спарингах національною командою керуватиме новий головний тренер, а допомагатиме йому оновлений штаб збірної України. Отже, вже незабаром силу чуток і прогнозів можна буде легко перевірити.

Антон Федорців, «Главком»