Усе за планом. «Шахтар» не дав АЗ себе обіграти і вийшов до півфіналу Ліги конференцій

Український клуб вперше в історії вийшов до півфіналу Ліги конференцій
фото: ФК «Шахтар»

Команда Арди Турана вийшла до четвірки найкращих третього за силою єврокубка

У четвер, 16 квітня, «Шахтар» провів другий матч чвертьфінальної серії Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Про це повідомляє «Главком»

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі матчу, АЗ після невдачі в єврокубках реабілітувався розгромом «Херенвена», де дубль оформив Мейнанс, а ще один м’яч забив Перротт. Ця перемога покращила шанси алкмарців у боротьбі за єврокубки.

«Шахтар» у центральному матчі туру УПЛ зіграв унічию з ЛНЗ (2:2). Гол Егіналдо та автогол Рябова не принесли перемоги, але «гірники» залишилися серед лідерів і навіть випереджають конкурентів, адже мають матч у запасі.

Перед матчем донеччани мають серйозні проблеми: Ізакі отримав струс мозку, Егіналдо травмував передпліччя, а також відсутні Криськів і Гомес. У АЗ кадрова ситуація краща, адже не зіграють лише Касіус, Копмейнерс і Хорнкамп.

Хід гри

Перший тайм розпочався жваво, адже вже на старті Бондар обрізався біля власних воріт, але суперник не скористався шансом. У відповідь «Шахтар» створив кілька моментів: Вінісіус Тобіас пробив повз дальній кут, а Кауан Еліас після ривка до штрафного також не влучив у площину.

Гра проходила на хороших швидкостях із акцентом на фланги та швидкі переходи, однак обом командам бракувало точності в завершенні. Донеччани виглядали трохи гостріше, але реальної загрози воротарю не створили. Наприкінці тайму арбітр показав жовту Садіку, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Після перерви гра значно оживилася, і на 58-й хвилині рахунок нарешті був відкритий. Це зробив «Шахтар», коли Еліас віддав пас, а Аліссон точно пробив у нижній кут. Невдовзі Невертон міг подвоїти перевагу, але не влучив у ворота.

АЗ ж не вагався і відповів стандартом: на 73-й хвилині Ісак Єнсен реалізував штрафний із рикошетом від штанги, зрівнявши ситуацію в матчі в Алкмарі. Далі господарі на 80-й хвилині навіть вийшли вперед після добивання Матея Шіна.

Втім, «Шахтар» швидко відігрався, і за три хвилини після передачі Лукаса Феррейри відзначився Лука Мейрелліш. У підсумку напружений і результативний другий тайм завершився нічиєю 2:2.

З загальним рахунком 2:5 «Шахтар» рухається до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари «Кристал Пелес» – «Фіорентина». 

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Друга гра

АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)

  • Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83) 

Нагадаємо, що Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»

Читайте також

Професіональна футбольна ліга складатиметься з трьох дивізіонів
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
14 квiтня, 10:55
Арда Туран емоційно прокоментував становище команди
Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»
13 квiтня, 16:25
Лідери чемпіонату України оформили чотири голи на двох
ЛНЗ і «Шахтар» розписали фестивальну нічию з автоголами в Прем'єр-лізі
13 квiтня, 15:38
Жуль Кунде досі не грав у чемпіонаті Англії
«Челсі» накинув оком на зірку «Барселони» – ЗМІ
6 квiтня, 16:54
Гаррі Магвайр залишиться на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» зібрався продовжити контракт із критикованим ветераном
31 березня, 10:50
Матвій Пономаренко нестримний навесні
«Динамо» забрало обидва призи місяця Прем'єр-ліги
31 березня, 10:27
Ігор Бєланов, Андрій Шевченко та Олег Блохін гарно посиділи
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
25 березня, 12:55
Марлон під час офіційної презентації у новій команді
Одноклубник екслідера «Шахтаря» зазнав жахливої травми на полі
20 березня, 18:27
«Біло-сині» оформили виїзний розгром
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
19 березня, 14:59

«Шахтар» зіграв з АЗ унічию на виїзді у чвертьфіналі Ліги конференцій і пройшов далі
«Шахтар» зіграв з АЗ унічию на виїзді у чвертьфіналі Ліги конференцій і пройшов далі
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Тіньовий лідер «Баварії» визнаний гравцем тижня у Лізі чемпіонів
19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA
19-річна Подрез вийшла до чвертьфіналу дебютного турніру WTA
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Чемпіон світу поповнив список кандидатів у тренери «Реала» – ЗМІ
Голкіпер молодіжної збірної України підписав новий контракт у Бразилії
Голкіпер молодіжної збірної України підписав новий контракт у Бразилії

Ворог намагається захопити чотири міста-фортеці Донеччини: аналітики розкрили плани окупантів
Сьогодні, 15:36
«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22

Прес-релізи

Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
Нагороджено переможців рейтингу «Топ-50 лідерів українського бізнесу» 2026 року
16 квiтня, 13:57
