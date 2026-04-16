Усе за планом. «Шахтар» не дав АЗ себе обіграти і вийшов до півфіналу Ліги конференцій

Команда Арди Турана вийшла до четвірки найкращих третього за силою єврокубка

У четвер, 16 квітня, «Шахтар» провів другий матч чвертьфінальної серії Ліги конференцій проти нідерландського АЗ. Про це повідомляє «Главком».

Форма перед матчем

Як повідомлялося в анонсі матчу, АЗ після невдачі в єврокубках реабілітувався розгромом «Херенвена», де дубль оформив Мейнанс, а ще один м’яч забив Перротт. Ця перемога покращила шанси алкмарців у боротьбі за єврокубки.

«Шахтар» у центральному матчі туру УПЛ зіграв унічию з ЛНЗ (2:2). Гол Егіналдо та автогол Рябова не принесли перемоги, але «гірники» залишилися серед лідерів і навіть випереджають конкурентів, адже мають матч у запасі.

Перед матчем донеччани мають серйозні проблеми: Ізакі отримав струс мозку, Егіналдо травмував передпліччя, а також відсутні Криськів і Гомес. У АЗ кадрова ситуація краща, адже не зіграють лише Касіус, Копмейнерс і Хорнкамп.

Хід гри

Перший тайм розпочався жваво, адже вже на старті Бондар обрізався біля власних воріт, але суперник не скористався шансом. У відповідь «Шахтар» створив кілька моментів: Вінісіус Тобіас пробив повз дальній кут, а Кауан Еліас після ривка до штрафного також не влучив у площину.

Гра проходила на хороших швидкостях із акцентом на фланги та швидкі переходи, однак обом командам бракувало точності в завершенні. Донеччани виглядали трохи гостріше, але реальної загрози воротарю не створили. Наприкінці тайму арбітр показав жовту Садіку, і команди пішли на перерву за рахунку 0:0.

Після перерви гра значно оживилася, і на 58-й хвилині рахунок нарешті був відкритий. Це зробив «Шахтар», коли Еліас віддав пас, а Аліссон точно пробив у нижній кут. Невдовзі Невертон міг подвоїти перевагу, але не влучив у ворота.

АЗ ж не вагався і відповів стандартом: на 73-й хвилині Ісак Єнсен реалізував штрафний із рикошетом від штанги, зрівнявши ситуацію в матчі в Алкмарі. Далі господарі на 80-й хвилині навіть вийшли вперед після добивання Матея Шіна.

Втім, «Шахтар» швидко відігрався, і за три хвилини після передачі Лукаса Феррейри відзначився Лука Мейрелліш. У підсумку напружений і результативний другий тайм завершився нічиєю 2:2.

З загальним рахунком 2:5 «Шахтар» рухається до півфіналу Ліги конференцій, де зіграє з переможцем пари «Кристал Пелес» – «Фіорентина».

Ліга конференцій. 1/4 фіналу. Друга гра

АЗ – «Шахтар» 2:2 (за сумою матчів 2:5)

Голи: Дженсен (73), Шін (80) – Аліссон (58), Мейрелліш (83)

Нагадаємо, що Туран після нічиєї з ЛНЗ поскаржився на складний графік «Шахтаря»