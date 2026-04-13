Українець з МЛС залишився без головного тренера

Невдалий старт сезону коштував посади іноземному фахівцю

Канадський «Монреаль» звільнив головного тренера команди Марка Донаделя. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Команда українця Геннадія Синчука провали початок кампанії-2026. Наразі «Монреаль» йде останнім у Східній конференції північноамериканської МЛС. Квебекці здобули лише одну перемогу в семи турах регулярної першості

Донадель працював на чолі «Монреаля» з березня минулого року. Упродовж сезону-2025 італієць був в. о. головного тренера команди та не зміг вийти в плейоф. Цьогоріч же він став повноцінним керманичем «синьо-біло-чорних».

Чим відомий Марко Донадель

Уродженець містечка Конельяно, вихованець «Мілана». Пробитися до першої команди «россонері» не зумів, тож після серії оренд («Лечче», «Парма», «Сампдорія») перейшов у «Фіорентину». У складі флорентійців провів шість років, а потім недовго пограв за «Наполі» та «Верону», а завершив карєру якраз у «Монреалі».

До тренерської роботи перейшов у 2019 році. Спершу працював із юнаками та молоддю «Фіорентини», потім був асистентом головного тренера «фіалок» і московського «Спартака». У квітні-жовтні 2023-го самостійно працював із «Анконою». З початку минулого року повернувся в «Монреаль» в ролі асистента Лорана Куртуа.

Геннадій Синчук у сезоні-2026

Українець розпочав другий рік за океаном. У цій кампанії півзахисник провів 6 матчів. Результативними діями він не відзначився, але отримав два «гірчичники».

У січні торік Монреаль віддав за Синчука 3,4 млн євро. Уродженець Харківської області підписав із квебекцями контракт до кінця 2028 року з опцією пролонгації ще на сезон.

До слова, нападник збірної України Владислав Ванат достроково завершив сезон. Форвард ушкодив підколінне сухожилля. Його відновлення займе 10-12 тижнів, тож на поле українець повернеться вже в наступному сезоні.

Нагадаємо, нещодавно Ілля Забарний провів ювілейний поєдинок у провідних чемпіонатах Європи. Центрбек тепер має за плечима сотню матчів у першостях Англії та Франції. До слова, в українській Прем'єр-лізі він зіграв лише півсотні поєдинків.