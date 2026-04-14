«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ

Рафаель Леан перестав бути недторканним для керівництва клубу

«Россонері» готові розглядати прийнятні пропозиції продажу

Італійський «Мілан» готовий продати нападника Рафаеля Леана в разі виконання фінансових побажань клубу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

У контракті португальця з «россонері» передбачений пункт про можливість викупу піренейця за 175 млн євро. Проте, керівництво італійського гранда зменшило апетити. «Мілан» тепер нібито відпустить Леана за 80 млн.

До кола головних претендентів на вінгера входять мюнхенська «Баварія» та іспанська «Барселона». Конкуренцію їм складе англійський «Манчестер Юнайтед». Також у перегонах за зірками такого калібру завжди з'являються аравійські клуби.

У нинішньому сезоні Леан провів 26 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і дві результативні передачі. Контракт нападника з «россонері» розрахований до літа 2028 року.

