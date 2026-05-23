Головна Спорт Публікації
search button user button menu button

«Слава у Гізі». Все, що потрібно знати про чемпіонський бій між Усиком та Верховеном

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Слава у Гізі». Все, що потрібно знати про чемпіонський бій між Усиком та Верховеном
В Україні поєдинок між Усиком та Верховеном транслюватиме Київстар ТБ
фото: Fb Олександра Усика
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Бій Усика і Верховена отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу»

Сьогодні, 23 травня 2026 року, у Єгипті відбудеться боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє «Главком».

Коли розпочнеться бій Усик – Верховен

Вечір боксу «Слава у Гізі» (Glory in Giza) стартує о 18:00 за київським часом.

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC.

В андеркарді поєдинку відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Бій Олександр Усик – Ріко Верховен розпочнеться орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Де дивитися бій Усик – Верховен

В Україні поєдинок транслюватиме Київстар ТБ. Медіасервіс Megogo показуватиме бій у Польщі та Чехії.

Бій Олександр Усик – Ріко Верховен розпочнеться орієнтовно о 23:45 за київським часом
Бій Олександр Усик – Ріко Верховен розпочнеться орієнтовно о 23:45 за київським часом
фото: Fb Олександра Усика

Бій Усик – Верховен: розклад сил перед боєм

39-річний Усик битиметься проти чемпіона світу з кікбоксингу 37-річного Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

В активі Верховена 76 боїв: він здобув 66 перемог (21 раз вигравав нокаутом) та зазнав 10 поразок. Нідерландець має зріст 196 см та вагу 117,3 кг.

Усик на професійному ринзі здобув 24 перемоги у 24 поєдинках (15 – нокаутом).

Зріст Усика – 191 см, вага – 105,8 кг.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Прогноз експертів на бій Усик – Верховен

Тренер одного з найперспективніших українських боксерів Данила Лозана – Віктор Петриченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» заявив, що Усик має здобути дострокову перемогу.

«Насправді, я не бачу вагомих небезпек для Усика в цьому бою. Але, якщо все ж бути прискіпливим, то відзначу кілька моментів. По-перше, це габарити Верховена. Він природній важковаговик. Здоровий, високий, з великим розмахом рук. І, головне, він добре керує цими габаритами. По-друге, він ударний. А як відомо, раз на рік і мітла стріляє. Тому Сашку слід бути уважним. Історія боксу знає випадки, коли андердоги перемагали завдяки одному удар. Тому, антропометрія, сила, удар – це чесноти Верховена. Тактика – ні, функціонал – ні. Тут нічого особливого Ріко не покаже.

Звичайно, важливо, як Сашко підійде до бою. Все ж були у нього в кар’єрі невиразні поєдинки. Скажімо, проти Брієдіса та Чісори. Тому жодної недооцінки суперника. Готовність має бути топова, як на бої проти Джошуа і Ф’юрі.

Бій буде фактично посеред пустелі, а там задуха навіть вночі. Тому важливо, чи буде якийсь дах над рингом і кондиціонери. За будь-яких обставин фізично це буде непросте випробування для обох суперників, бо вони не звикли до такого екстриму. Хоча, можливо, Усику буде дещо легше, адже він виріс і сформувався як боксер у більш спартанських умовах. До того ж він виріс в Криму, де клімат більш схожий до африканського, на відміну від Нідерландів.

Мій прогноз? Не буде 12 раундів. Початок буде спокійним, а потім Усик почне поступово розбирати суперника по деталях. Все скінчиться у 8-9 раунді технічним нокаутом або ж просто нокаутом», – розповів Петриченко.

Тренер Данила Лозана Віктор Петриченко вважає, що Усик має здобути дострокову перемогу
Тренер Данила Лозана Віктор Петриченко вважає, що Усик має здобути дострокову перемогу
фото: Fb Олександра Усика

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA В'ячеслав Сенченко переконаний, що габарити нідерландця ігнорувати не можна, хоча вони йому навряд допоможуть.

«Заледве він зможе щось протиставити Олександру Усику, бо різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, має сильніший удар, але не це стане ключовим. Усе вирішать майстерність і техніка.

Перебіг бою буде, як завжди, за Усиком. Він не поспішатиме, пристосується до суперника, відчує його, дистанцію і працюватиме завдяки помилкам Верховена, його проблемам у техніці. Усик на ці помилки реагуватиме ударами. Думаю, що бій закінчиться достроково перемогою Усика», – заявив Сенченко у коментарі для lb.ua.

Тренер Верховена Пітер Фʼюрі зазначив, що нідерландець у цьому поєдинку може здивувати багатьох людей.

«Він (Верховен – «Главком») готовий і викладеться на повну. Думаю, що він ще здивує багатьох людей.

Це неймовірний спортсмен. Він справді дуже мене вразив під час підготовки.

Ми чекаємо на неймовірний виступ і неймовірний вечір», – заявив Фʼюрі.

Теги: Олександр Усик бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик: Для мене залишилося три поєдинки
Усик озвучив скільки боїв проведе до завершення кар’єри
21 травня, 13:51
Хижняк під час перерви від олімпійського боксу встигнув дебютувати в професійному рингу
Олімпійський чемпіон Хижняк переможно повернувся в аматорський бокс
19 травня, 10:00
Після бою з Верховеном Усик, у разі перемоги, буде зобов'язаний провести обов'язковий захист пояса IBF протягом 180 днів
Усик втратить пояс IBF, якщо програє Верховену
15 травня, 11:49
Василь Ломаченко – товариш Олександра Усика по збірній України – готовий повернутися в ринг
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
14 травня, 12:14
Бій Флойда Мейвезера проти Майка Тайсона на межі зриву
Бій Мейвезера проти Тайсона під великим питанням через податкові борги Флойда
1 травня, 15:30
Київстар ТБ став офіційним транслятором бою Олександр Усик – Ріко Верховен
Де дивитися бій Усик – Верховен: визначився транслятор поєдинку
29 квiтня, 11:41
Ентоні Джошуа планує провести у 2026 році два бої
Промоутер Джошуа підтвердив підготовку свого підопічного до бою з Ф'юрі
27 квiтня, 14:49
Джаррелл Міллер (справа) отримав право на титульний бій з Олександром Усиком
Усик отримав офіційного претендента на пояс WBA
26 квiтня, 14:13
Чудінов (ліворуч) на початку жовтня 2024 року незаконно відвідував кілька міст окупованої Луганської області
ЄС запровадив санкції проти ексчемпіона світу з боксу, який незаконно відвідував Луганщину
23 квiтня, 20:43

Публікації

«Слава у Гізі». Все, що потрібно знати про чемпіонський бій між Усиком та Верховеном
«Слава у Гізі». Все, що потрібно знати про чемпіонський бій між Усиком та Верховеном
Спекотне літо і гаряча осінь. Що очікує на «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ та «Полісся» в єврокубках
Спекотне літо і гаряча осінь. Що очікує на «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ та «Полісся» в єврокубках
Легенда українського хокею Олександр Годинюк: Наша збірна зробила те, що не вдавалось попередникам за 19 років
Легенда українського хокею Олександр Годинюк: Наша збірна зробила те, що не вдавалось попередникам за 19 років
П'ятеро друзів Мальдери. Хто допомагатиме потенційному тренеру збірної України з футболу
П'ятеро друзів Мальдери. Хто допомагатиме потенційному тренеру збірної України з футболу
Легенда «Шахтаря» Андрій Воробей: Збірній потрібен тренер-фізрук
Легенда «Шахтаря» Андрій Воробей: Збірній потрібен тренер-фізрук
Рекордсмени і володарі сердець вболівальників. Фігуристи, які завершили кар’єру у 2026 році
Рекордсмени і володарі сердець вболівальників. Фігуристи, які завершили кар’єру у 2026 році

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua