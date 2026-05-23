«Слава у Гізі». Все, що потрібно знати про чемпіонський бій між Усиком та Верховеном

В Україні поєдинок між Усиком та Верховеном транслюватиме Київстар ТБ

Бій Усика і Верховена отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу»

Сьогодні, 23 травня 2026 року, у Єгипті відбудеться боксерський поєдинок між українцем Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. Про це повідомляє «Главком».

Коли розпочнеться бій Усик – Верховен

Вечір боксу «Слава у Гізі» (Glory in Giza) стартує о 18:00 за київським часом.

Протистояння в королівському дивізіоні відбудеться серед пустелі, біля історичних пірамід на плато Гізи. У протистоянні проти Верховена український боксер захищатиме титул WBC.

В андеркарді поєдинку відбудеться сім боїв, чотири з яких отримали статус титульних. Окремо варто виділити поєдинок за звання претендента на титул IBF, де зустрінуться кубинець Франк Санчес і американець Річард Торрез-молодший.

Бій Олександр Усик – Ріко Верховен розпочнеться орієнтовно о 23:45 за київським часом.

Де дивитися бій Усик – Верховен

В Україні поєдинок транслюватиме Київстар ТБ. Медіасервіс Megogo показуватиме бій у Польщі та Чехії.

Бій Усик – Верховен: розклад сил перед боєм

39-річний Усик битиметься проти чемпіона світу з кікбоксингу 37-річного Верховена, бій отримав неофіційну назву «Король боксу проти Короля кікбоксингу».

В активі Верховена 76 боїв: він здобув 66 перемог (21 раз вигравав нокаутом) та зазнав 10 поразок. Нідерландець має зріст 196 см та вагу 117,3 кг.

Усик на професійному ринзі здобув 24 перемоги у 24 поєдинках (15 – нокаутом).

Зріст Усика – 191 см, вага – 105,8 кг.

Усик раніше відмовився від титулу чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі, тим самим втративши звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті. Олександр зберігає пояси WBC, WBA та IBF.

Свій останній бій Усик провів у липні 2025 року, нокаутувавши у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа. Після цієї перемоги українець втретє у своїй кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Прогноз експертів на бій Усик – Верховен

Тренер одного з найперспективніших українських боксерів Данила Лозана – Віктор Петриченко в ексклюзивному коментарі «Главкому» заявив, що Усик має здобути дострокову перемогу.

«Насправді, я не бачу вагомих небезпек для Усика в цьому бою. Але, якщо все ж бути прискіпливим, то відзначу кілька моментів. По-перше, це габарити Верховена. Він природній важковаговик. Здоровий, високий, з великим розмахом рук. І, головне, він добре керує цими габаритами. По-друге, він ударний. А як відомо, раз на рік і мітла стріляє. Тому Сашку слід бути уважним. Історія боксу знає випадки, коли андердоги перемагали завдяки одному удар. Тому, антропометрія, сила, удар – це чесноти Верховена. Тактика – ні, функціонал – ні. Тут нічого особливого Ріко не покаже.

Звичайно, важливо, як Сашко підійде до бою. Все ж були у нього в кар’єрі невиразні поєдинки. Скажімо, проти Брієдіса та Чісори. Тому жодної недооцінки суперника. Готовність має бути топова, як на бої проти Джошуа і Ф’юрі.

Бій буде фактично посеред пустелі, а там задуха навіть вночі. Тому важливо, чи буде якийсь дах над рингом і кондиціонери. За будь-яких обставин фізично це буде непросте випробування для обох суперників, бо вони не звикли до такого екстриму. Хоча, можливо, Усику буде дещо легше, адже він виріс і сформувався як боксер у більш спартанських умовах. До того ж він виріс в Криму, де клімат більш схожий до африканського, на відміну від Нідерландів.

Мій прогноз? Не буде 12 раундів. Початок буде спокійним, а потім Усик почне поступово розбирати суперника по деталях. Все скінчиться у 8-9 раунді технічним нокаутом або ж просто нокаутом», – розповів Петриченко.

Тренер Данила Лозана Віктор Петриченко вважає, що Усик має здобути дострокову перемогу фото: Fb Олександра Усика

Колишній чемпіон світу з боксу за версією WBA В'ячеслав Сенченко переконаний, що габарити нідерландця ігнорувати не можна, хоча вони йому навряд допоможуть.

«Заледве він зможе щось протиставити Олександру Усику, бо різниця в майстерності дуже велика. Габарити грають на його користь: він більший, можливо, має сильніший удар, але не це стане ключовим. Усе вирішать майстерність і техніка.

Перебіг бою буде, як завжди, за Усиком. Він не поспішатиме, пристосується до суперника, відчує його, дистанцію і працюватиме завдяки помилкам Верховена, його проблемам у техніці. Усик на ці помилки реагуватиме ударами. Думаю, що бій закінчиться достроково перемогою Усика», – заявив Сенченко у коментарі для lb.ua.

Тренер Верховена Пітер Фʼюрі зазначив, що нідерландець у цьому поєдинку може здивувати багатьох людей.

«Він (Верховен – «Главком») готовий і викладеться на повну. Думаю, що він ще здивує багатьох людей.

Це неймовірний спортсмен. Він справді дуже мене вразив під час підготовки.

Ми чекаємо на неймовірний виступ і неймовірний вечір», – заявив Фʼюрі.