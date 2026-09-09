Тренер-рекордсмен чемпіонатів світу продовжив контракт із екзотичною збірною

Наддосвідчений фахівець працюватиме до власного 80-річчя

Нідерландець Дік Адвокат пролонгував договір із Федерацією футболу Кюрасао щодо роботи на чолі національної команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу збірної Кюрасао.

Тренер, якому невдовзі виповниться 79 років, продовжив контракт до наступного літа. Нідерландський фахівець очолив «Блакитну хвилю» в 2024 році. У лютому-травні цьогоріч Адвокат брав паузу в роботі з національною командою.

Титулований тренер вивів збірну Кюрасао на дебютний Чемпіонат світу. Паралельно на Мундіалі-2026 сам нідерландець встановив рекорд турніру. Він став найстаршим тренером в історії планетарних форумів.

«Блакитна хвиля» наприкінці вересня розпочне виступи в Лізі націй КОНКАКАФ. Суперниками Кюрасао в Дивізіоні A будуть збірні Тринідаду і Тобаго, Коста-Ріки, Гаїті, Нікарагуа та Домініканської Республіки. Перший матч – 25 вересня проти костариканців.

Чим відомий Дік Адвокат

Уродженець Гааги, головними клубами ігрової кар'єри були рідний «Ден Гааг» і «Рода» з Керкраде. Тренером став на початку 80-х.

У різні роки працював у чемпіонатах Нідерландів, Шотландії, Німеччини, Росії, Англії, Туреччини. Також тренував низку національних команд (Нідерланди – тричі, ОАЕ, Республіка Корея, Бельгія, Росія, Сербія, Ірак). Найбільших успіхів досягнув на чолі ПСВ із Ейндговена, «Рейнджерс» із Глазго та пітерського «Зєніта». Зробив чемпіоном кожну з цих команд, а з російським грандом виграв Кубок і Суперкубок УЄФА.

Цьогорічний Мундіаль став для Адвоката третім у кар'єрі. Прем'єрним для нього був ЧС-1994 із національною командою Нідерландів.

Збірна Кюрасао на ЧС-2026

«Блакитна хвиля» змагалася у групі E. Підопічні Адвоката набрали одне очко в трьох турах. Кюрасао спершу зазнало розгромної поразки від збірної Німеччини (1:7). Натомість у другому турі острів'яни розписали нічию з Еквадором (0:0). У фінальному же поєдинку «Блакитна хвиля» поступилася збірній Кот-д'Івуару (0:2).

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.