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«Полісся» – «Кривбас». Прогноз і анонс на матч сьомого туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Полісся» – «Кривбас». Прогноз і анонс на матч сьомого туру УПЛ
Підопічні Руслана Ротаня ділять лідерство в УПЛ
фото: ФК «Полісся»

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Сьогодні, 18 вересня, житомирське «Полісся» прийме криворізький «Кривбас» у рамках 7-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Кривбас»

Шанси підопічних Руслана Ротаня на 10:20 18 вересня виглядають переконливішими, вважають букмекери GGBET. На потенційну перемогу «поліських вовків» закладено коефіцієнт 1,31. Натомість на ймовірну звитягу команди Патріка ван Леувена виставлено кеф 10,82. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 5,77. Тим часом безгольовий мир (0:0) оцінено коефіцієнтом 11,06. Зате на тотал менше 2,0 закладено кеф 3,54.

Передматчевий стан команд

«Полісся» йде з переможною серією на три поєдинки. Зокрема, в п'ятому турі житомиряни розгромили «Кудрівку» (5:1). Забитими м'ячами відзначилися півзахисник Велетень, форвард Краснопір (дубль) і вінгер Андраде. Ще один гол у власні ворота оформив хавбек суперника Думанюк. Натомість минулого тижня команда Ротаня здолала київський «Лівий Берег» (1:0). Вирішальний м'яч – автогол півзахисника «лелек» Косовського.

Натомість «Кривбас» має такої ж тривалості серію без перемог. Після поразки одеському «Чорноморцю» (0:1) криворіжці не втримали перемогу над ковалівським «Колосом» (2:2). Забиті м'ячі до свого активу записали хавбек Шевченко та оборонець Вілівальд. А от матч минулого тижня проти «Харкова» не відбувся через тривалі повітряні тривоги.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

На рівні УПЛ команди зіграли шість поєдинків. «Поліські вовки» здобули три перемоги, а в активі криворіжців лише одна звитяга. Ще два матчі завершилися внічию.

«Кривбас» у минулому сезоні програв житомирянам обидва поєдинки. У першому колі «Полісся» мінімально перемогло на виїзді (1:0). Забитим м'ячем відзначився нападник Гайдучик. Натомість вдома «поліські вовки» здобули впевненішу перемогу (2:0). Голи до свого активу записали форвард Краснопір і вінгер Назаренко.

Де дивитися матч «Полісся» – «Кривбас»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.

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Теги: ФК «Полісся» ФК «Кривбас» УПЛ НОВИНИ ФУТБОЛУ

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