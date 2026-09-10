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«Арсенал» переграв «Наполі» у Лізі чемпіонів

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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«Арсенал» переграв «Наполі» у Лізі чемпіонів
Для «Арсенала» перемога над «Наполі» стала шостим поспіль виграним матчем у новому сезоні
фото: ФК «Арсенал»

Англійці суттєво активізувалися у другій половині матчу

Фіналіст минулої Ліги чемпіонів, лондонський «Арсенал», з перемоги над «Наполі» розпочав новий сезон Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший тайм пройшов у доволі рівній боротьбі, хоча «Арсенал» більше володів ініціативою та частіше загрожував воротам Алекса Мерета. Уже на старті Еберечі Езе заробив кілька кутових, а на 13-й хвилині Букайо Сака небезпечно пробив зльоту, проте воротар «Наполі» впорався з ударом. Найкращий момент лондонців виник на 23-й хвилині, коли Мікель Меріно після подачі головою пробив у кут, але Мерет здійснив важливий сейв.

«Наполі» також відповідав гострими атаками: Кевін Де Брюйне небезпечно пробив здалеку, а згодом Маттео Політано перевірив Давіда Раю ударом із меж штрафного. На 28-й хвилині Езе був близьким до гола, закручуючи м’яч у дальній кут, однак пробив поруч зі стійкою. Наприкінці тайму гра дещо втратила темп через паузу, пов’язану з ушкодженням Мерета, а також кілька порушень. 

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У другому таймі «Арсенал» продовжив контролювати гру та поступово збільшував тиск на «Наполі». Лондонці більше володіли м’ячем, а на 50-й хвилині П'єро Інкапіє мав хороший шанс відкрити рахунок, проте пробив значно вище воріт. Після серії замін господарі намагалися стримувати атаки «Арсенала», однак на 75-й хвилині гості все ж досягли свого. Сталося це після того, як Хрістос Цоліс віддав передачу на Мартіна Едегора, який увірвався до штрафного майданчика та пробив у дальній кут, а рикошет від стійки допоміг м’ячу опинитися у сітці.

Після гола «Арсенал» не віддав ініціативу та продовжив контролювати темп короткими передачами. У лондонців навіть були дві перспективні атаки на 86-й хвилині, коли спершу Мадуеке пробив низом, а потім Цоліс змарнував гарний шанс забити для «Арсенала» вдруге. Як і у матчі «Ліверпуля» проти «Атлетіко», наприкінці був забитий ще один гол (відзначився Кай Гаверц), який був скасований через офсайд.  

Але від усіх цих дій рахунок не змінився, тож гра завершилася мінімальною перемогою «Арсенала». 

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«Наполі» – «Арсенал» 0:1 (0:0)

  • Голи: Едегор (75)

Нагадаємо, що підготовка «Арсенала» до матчу Ліги чемпіонів проти «Наполі» зазнала серйозних змін через масштабні перебої в роботі британських аеропортів.

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Теги: Ліга чемпіонів Маттео Політано Кай Гаверц Мікель Меріно Хрістос Цоліс ФК Арсенал (Лондон) ФК Наполі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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