Болід легендарного Шумахера буде проданий на онлайн-аукціоні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Саме така модель боліда є багато в чому унікальною для світу автоспорту
фото: Broad Arrow Auctions

Завдяки автомобілю від Benetton-Ford Міхаель здобув свою першу перемогу 

На аукціон Broad Arrow, що відбудеться наприкінці січня 2026 року, виставлено один із найбільш значущих болідів у історії автоспорту – Benetton-Ford B192 із номером шасі 05. Про це повідомляє «Главком»

Саме цей автомобіль став відправною точкою для легендарної кар’єри семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Історична цінність лота зумовлена тим, що на трасі Спа-Франкоршам під час Гранпрі Бельгії 1992 року німецький гонщик здобув на ньому свою першу перемогу у Формулі-1. Експерти оцінюють вартість машини у понад 8,5 мільйонів євро, оскільки вона ніколи раніше не пропонувалася для публічного продажу. Крім тріумфу в Арденнах, Шумахер провів на цьому шасі ще чотири гонки сезону. Зокрема виборов друге місце на Гранпрі Канади та продемонстрував вражаючий прорив з останньої позиції до сьомого місця в Португалії.

Технічно Benetton B192, спроектований Рорі Бірном, уособлює перехідну епоху королівських перегонів. Це останній болід-переможець, оснащений класичною шестиступеневою ручною коробкою передач із H-подібним перемиканням. Вже з наступного сезону всі команди остаточно перейшли на гідравлічні підрульові пелюстки. 

Після завершення активних виступів шасі 05 тривалий час зберігалося в колекції «Renault Classic» в Енстоні, що гарантувало збереження його автентичності. У 2015 році автомобіль перейшов у приватні руки, а нещодавно пройшов повну реставрацію із перебиранням двигуна «Ford Cosworth» та коробки передач. На сьогодні болід перебуває у робочому стані, що робить його не просто музейним експонатом, а і важливим елементом для безпосередньої їзди по трекам.

Нагадаємо, що минулого року на аукціоні продали останню Ferrari Міхаеля Шумахера. Як повідомляється, на аукціоні буде виставлений автомобіль Ferrari 248 F1, на якому семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер виступав у сезоні - 2006. Цей рік став останнім сезоном для Шумахера в італійській команді, якій він віддав 11 років.

Теги: спорт Формула-1 аукціон Міхаель Шумахер

