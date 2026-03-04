Головна Спорт Новини
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Формула-1 розгляне скорочення сезону через війну на Близькому Сході
Гран-прі Бахрейну цьогоріч може не відбутися
фото: Reuters

За негативного сценарію конфлікту частина етапів не відбудеться

Керівництво Формули-1 може скоротити кількість гран-прі в прийдешньому сезоні через події у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Під питанням опинилося проведення етапів у двох країнах регіону – Бахрейні та Саудівській Аравії. Обидві держави Іран атакував у відповідь на спільну операцію Ізраїлю та США. З міркувань безпеки обидва гран-прі можуть скасувати.

Остаточне рішення щодо близькосхідних етапів Формула-1 повинна ухвалити до 29 березня. На цю дату призначений Гран-прі Японії. Після нього команди чемпіонату повинні організувати перевезення техніки та обладнання для наступних етапів.

Етап у Бахрейні запланований на 10-12 квітня, а Гран-прі Саудівської Аравії – на 17-19 квітня. Якщо ситуація в регіоні до кінця березня не покращиться, то Королева автоспорту змінить календар. Із меншою вірогідністю етапи замінять інші траси (Стамбул, Портіман чи Імола). Та, найімовірніше, сезон скоротять до 22-х гран-прі.

До слова, в січні був заарештований експілот Формули-1 Антоніо Піццонія. Під час дитячих змагань у Техасі він напав на батька конкурента свого сина. З-під варти бразилець вийшов під заставу.

Нагадаємо, раніше виставили на аукціон болід Міхаеля Шумахера часів «Бенеттона». Ця машина – справжня реліквія. Саме за кермом цього боліда легендарний німець оформив першу перемогу в кар'єрі.

