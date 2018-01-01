Президент призначив стипендії видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту

Згідно документу, стипендії отримають 48 спортсменів та 42 тренери

Президент Петро Порошенко підписав Указ №14/2018 «Про призначення стипендій Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту».

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Глава держави постановив призначити стипендії призерам чемпіонатів світу та Європи 2017 року та їх тренерам.

Згідно документу, стипендії отримають 48 спортсменів та 42 тренери.

Отже, відповідно до Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту» (зі змінами, внесеними Указами від 21 липня 2008 року № 642, від 16 грудня 2008 року № 1165, від 15 лютого 2010 року № 163, від 23 лютого 2012 року № 142 та від 12 липня 2013 року № 377) президент України постановив:

1. Призначити стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту:

Спортсмени

Алексіївій Владиславі Антонівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Алексіївій Марині Антонівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Апрелєвій Валерії Євгенівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Барабанову Євгенію Олеговичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з боксу, у розмірі 4 тисяч гривень

Беломоіній Яні Борисівні – чемпіонці Європи 2017 року з велосипедного спорту, у розмірі 7 тисяч гривень

Буценку Миколі Валерійовичу – срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з боксу, у розмірі 5 тисяч гривень

Вихристу Віктору Вікторовичу – чемпіону Європи 2017 року з боксу, у розмірі 7 тисяч гривень

Волошиній Анні Вячеславівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Герею Анатолію Анатолійовичу – срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з фехтування, у розмірі 5 тисяч гривень

Горшковозову Олександру Олеговичу – чемпіону Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 7 тисяч гривень

Грищун Інні Володимирівні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, у розмірі 4 тисяч гривень

Долгову Максиму Едуардовичу – чемпіону Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 7 тисяч гривень

Завідній Дар'ї Сергіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з баскетболу, у розмірі 7 тисяч гривень

Закардаєву Максиму Сергійовичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу, у розмірі 4 тисяч гривень

Замотаєву Дмитру Геннадійовичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з боксу, у розмірі 4 тисяч гривень

Зарицькій Ганні Сергіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з баскетболу, у розмірі 7 тисяч гривень

Кашубі Олександрі Олександрівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Кваші Іллі Олеговичу – бронзовому призеру чемпіонату світу 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 7 тисяч гривень

Кічасовій Марії Олександрівні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, у розмірі 4 тисяч гривень

Кобцю Олександру Ігоровичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу, у розмірі 4 тисяч гривень

Колодію Олегу Едуардовичу – бронзовому призеру чемпіонату світу 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 7 тисяч гривень

Коростильову Павлу Сергійовичу – чемпіону Європи 2017 року зі стрільби кульової, у розмірі 7 тисяч гривень

Кривицькій Олені Сергіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з фехтування, у розмірі 7 тисяч гривень

Левченко Юлії Андріївні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з легкої атлетики, у розмірі 9 тисяч гривень

Липовцеву Дмитру Вікторовичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу, у розмірі 4 тисяч гривень

Лискун Софії Валеріївні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 4 тисяч гривень

Люлько Валерії Валеріївні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 4 тисяч гривень

Молловій Оксані Сергіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з баскетболу, у розмірі 7 тисяч гривень

Нарєжній Яні Віталіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Недобізі Анастасії Володимирівні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 4 тисяч гривень

Нікушшину Богдану Сергійовичу – срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з фехтування, у розмірі 5 тисяч гривень

Письменській Анні Сергіївні – чемпіонці Європи 2017 року зі стрибків у воду, у розмірі 7 тисяч гривень

Повх Марії Миколаївні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, у розмірі 4 тисяч гривень

Радівілову Ігорю Віталійовичу – срібному призеру чемпіонату світу 2017 року з гімнастики спортивної, у розмірі 9 тисяч гривень

Романчуку Михайлу Михайловичу – срібному призеру чемпіонату світу 2017 року з плавання, у розмірі 9 тисяч гривень

Савчук Анастасії Геннадіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Сидоренко Ксенії Володимирівні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Станкевичу Володимиру Володимировичу – срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з фехтування, у розмірі 5 тисяч гривень

Тимофеєнку Станіславу Олександровичу – бронзовому призеру чемпіонату Європи 2017 року з баскетболу, у розмірі 4 тисяч гривень

Ткач Юлії Анатоліївні – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень

Тодоровій Анастасії Ігорівні – бронзовій призерці чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное, у розмірі 4 тисяч гривень

Філевич Кристині Андріївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з баскетболу, у розмірі 7 тисяч гривень

Харлан Ользі Геннадіївні – чемпіонці світу 2017 року з фехтування, у розмірі 12 тисяч гривень

Хворосту Максиму Володимировичу – срібному призеру чемпіонату Європи 2017 року з фехтування, у розмірі 5 тисяч гривень

Хижняку Олександру Олександровичу – чемпіону світу 2017 року з боксу, у розмірі 12 тисяч гривень

Шестаку Юрію Сергійовичу – чемпіону Європи 2017 року з боксу, у розмірі 7 тисяч гривень

Яхно Єлизаветі Сергіївні – бронзовій призерці чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного, у розмірі 7 тисяч гривень

Яценку Андрію Сергійовичу – бронзовому призеру чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 7 тисяч гривень

Тренери

Афанасьєвій Ларисі Альбертівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду Недобіги А.В., у розмірі 4 тисяч гривень

Буценку Валерію Миколайовичу – тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з боксу Буценка М.В., у розмірі 5 тисяч гривень

Гавриленку Максиму Володимировичу – тренеру чемпіонки Європи 2017 року з велосипедного спорту Беломоіної Я.Б., у розмірі 3,5 тисячі гривень

Гребенніковій Ірині Вікторівні – тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Кашуби О.О., у розмірі 7 тисяч гривень

Гуральському Анатолію Анатолійовичу - тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної Яценка А.С., у розмірі 7 тисяч гривень

Даниленку Валерію Олексійовичу - тренеру чемпіона Європи 2017 року з боксу Шестака Ю.С., у розмірі 7 тисяч гривень

Журавльовій Ірині Дмитрівні - тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрибків у воду Долгова М.Е., у розмірі 7 тисяч гривень

Зайцевій Олесі Володимирівні - старшому тренеру штатної команди національної збірної команди України з плавання синхронного, тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Яхно Є.С., у розмірі 7 тисяч гривень

Іваненко Ользі Сергіївні - тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду Люлько В.В., у розмірі 4 тисяч гривень

Камінському Олександру Борисовичу - тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у розмірі 3,5 тисячі гривень

Кічасовій Ользі Анатоліївні - тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное Кічасової М.О., у розмірі 4 тисяч гривень

Ковальову Віктору Сергійовичу - тренеру чемпіонки Європи 2017 року з велосипедного спорту Беломоіної Я.Б., у розмірі 3,5 тисячі гривень

Коростильову Сергію Миколайовичу - тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у розмірі 3,5 тисячі гривень

Лаврухіну Вячеславу Вячеславовичу - тренеру срібного призера чемпіонату світу 2017 року з гімнастики спортивної Радівілова І.В., у розмірі 9 тисяч гривень

Ляховому Олександру Миколайовичу - тренеру чемпіона Європи 2017 року з боксу Вихриста В.В., у розмірі 7 тисяч гривень

Майстеру Аркадію Олександровичу - тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное Грищун І.В., у розмірі 2 тисяч гривень

Маркіній Ользі Олександрівні - тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Нікішина Б.С., у розмірі 5 тисяч гривень

Марченку Юрію Володимировичу - тренеру чемпіонки світу 2017 року з фехтування Харлан О.Г., у розмірі 12 тисяч гривень

Мар'янко Тетяні Йосипівні - тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2017 року зі стрибків у воду Кваші І.О., у розмірі 7 тисяч гривень

Меженіній Валерії Олександрівні - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Савчук А.Г., у розмірі 7 тисяч гривень

Нагорному Петру Борисовичу - тренеру срібного призера чемпіонату світу 2017 року з плавання Романчука М.М., у розмірі 9 тисяч гривень

Одокієнко Ірині Іванівні - тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Хвороста М.В., у розмірі 5 тисяч гривень

Орєхову Іллі Геннадійовичу - тренеру бронзового призера чемпіонату світу 2017 року зі стрибків у воду Колодія О.Е., у розмірі 7 тисяч гривень

Письменій Оксані Олександрівні - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Алексіївої В.А., у розмірі 7 тисяч гривень

Повху Роману Федоровичу - тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное Повх М.М., у розмірі 4 тисяч гривень

Погребній Тетяні Вячеславівні - тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року зі стрибків у воду Лискун С.В., у розмірі 4 тисяч гривень

Подольському Михайлу Олександровичу - тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Герея А.А., у розмірі 5 тисяч гривень

Процюку Юрію Михайловичу - тренеру бронзових призерок чемпіонату світу 2017 року з баскетболу Моллової О.С., Завідної Д.С., Філевич К.А., у розмірі 7 тисяч гривень

Пустовойт Ірині Григорівні - тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з легкої атлетики Левченко Ю.А., у розмірі 9 тисяч гривень

Рейзліну Дмитру Ігоровичу - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з фехтування Кривицької О.С., у розмірі 7 тисяч гривень

Саідовій Світлані Бурханівні - головному тренеру штатної команди національної збірної команди України з плавання синхронного, тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Волошиної А.В., у розмірі 7 тисяч гривень

Семикіну Олексію Івановичу - старшому тренеру штатної команди національної збірної команди України з веслування на байдарках і каное, тренеру бронзової призерки чемпіонату Європи 2017 року з веслування на байдарках і каное Тодорової А.І., у розмірі 4 тисяч гривень

Станкевичу Володимиру Васильовичу - тренеру срібного призера чемпіонату Європи 2017 року з фехтування Станкевича В.В., у розмірі 5 тисяч гривень

Титаренко Ксенії Ігорівні - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Нарєжної Я.В., у розмірі 7 тисяч гривень

Ткаченку Юрію Івановичу - тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2017 року з боксу Барабанова Є.О., у розмірі 4 тисяч гривень

Ткачу Олександру Леонідовичу - тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної Ткач Ю.А., у розмірі 9 тисяч гривень

Томкачовій Тамарі Володимирівні - тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрибків у воду Горшковозова О.О., у розмірі 7 тисяч гривень

Трюхіну Олександру Анатолійовичу - тренеру бронзового призера чемпіонату Європи 2017 року з боксу Замотаєва Д.Г., у розмірі 4 тисяч гривень

Уткіну Володимиру Ігоровичу - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Апрєлєвої В.Є., у розмірі 7 тисяч гривень

Хижняку Олександру Олександровичу - тренеру чемпіона світу 2017 року з боксу Хижняка О.О., у розмірі 12 тисяч гривень

Целютіну Іллі Євгеновичу - тренеру чемпіонки Європи 2017 року зі стрибків у воду Письменської А.С., у розмірі 7 тисяч гривень

Юшко Дар'ї Олексіївні - тренеру бронзової призерки чемпіонату світу 2017 року з плавання синхронного Алексіївої М.А., у розмірі 7 тисяч гривень.

2. Із набранням чинності цим Указом особам, зазначеним у статті 1 цього Указу, яким стипендія вже призначена Президентом України на певний строк, у подальшому виплачується стипендія, передбачена цим Указом.