З початку тижня українські клуби знову подарували своїм шанувальникам кілька приємних миттєвостей єврокубкових днів

У межах групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» у Харкові переміг клуб з Англії «Манчестер Сіті». Київське «Динамо» в Лізі Європи грало із сербським «Партизаном» на своєму полі й теж здобуло перемогу. В аналогічному змаганні луганська «Зоря», так само на українській території, не змогла

«Динамо» радіє перемозі

З початку тижня українські клуби знову подарували своїм шанувальникам кілька приємних миттєвостей єврокубкових днів

У межах групового раунду Ліги чемпіонів «Шахтар» у Харкові переміг клуб з Англії «Манчестер Сіті». Київське «Динамо» в Лізі Європи грало із сербським «Партизаном» на своєму полі й теж здобуло перемогу. В аналогічному змаганні луганська «Зоря», так само на українській території, не змогла взяли очки в сутичці з іспанським «Атлетиком».

«Главком» не полінився «пройтися» по ЗМІ країн, яким протистояли наші команди, щоб зрозуміти більше.

Вікторія над «Сіті» з рахунком 2:1 дозволила «Шахтарю» отримати путівку в плей-офф найбільш престижного європейського клубного турніру.

Видання Mirror про гру написало наступне.

«…Хосеп Гвардіола стверджує, що його команді було необхідно програти для того, щоб сконцентруватися в подальшому на нових завданнях. «Манчестер Сіті» повернувся на землю. «Шахтар» переграв «містян», і це була перша поразка в сезоні. Проте якщо їх 227-денний безпрограшний забіг і повинен був закінчитися, то добре, що це сталося в матчі без турнірного значення… Гравці «Сіті» були нехарактерно для себе розслабленими. «Шахтар» примусив Гвардіолу опуститися на коліна… Цікаво, що тренер господарів Паулу Фонсека пізніше виконав свою обіцянку, одягнувши костюм Зорро… Гвардіола з хоробрим виразом обличчя сприйняв свою першу поразку в сезоні, й тепер каже, що невдача має піти команді на користь…»

Авторитетний Sky Sports робить акцент на чудовій грі бразильців «Шахтаря», й окремо відзначає одного з них.

«…У матчі, в якому «Шахтарю» потрібен був результат, проявили себе бразильські нападники. Бернард був найкращим, забив чудовий гол, який він створив винятково за рахунок індивідуальних зусиль після дуже повільного початку матчу…»

У Києві «Динамо» мало сутичку за перше місце в групі. Перемога над «Партизаном» з рахунком 4:1 подекуди не відображала тої блискучої гри, яку продемонстрували підопічні Олександра Хацкевича.

Ресурс Pink про матч у столиці України вийшов із заголовком «катастрофа у Києві».

«…В останньому матчі групового раунду Ліги Європи гравці «Партизана» програли в Києві «Динамо» з рахунком 1:4. «Чорно-білі» втратили будь-які шанси на першу позицію через півгодини після початку гри. За цей період гості пропустили три м’ячі: один від Морозюка й два – від Мораєса. Марко Євтович один гол відіграв, проте бразильський нападник господарів ударом з пенальті оформив хет-трик і встановив остаточний рахунок матчу... Втім, для «Партизана» ця поразка нічого не значить – з точки зору турнірної таблиці. Команда гарантувала собі путівку в плей-офф турніру раніше й тепер очікує жеребкування стадії 1/16 фіналу…»

Ресурс Kurir написав про матч наступне:

…Команда Мирослава Джукича була блідою й зазнала заслуженої поразки. Щоправда, «чорно-білі» першими могли вийти вперед, а за рахунку 1:3 гості не скористалися кількома можливостями скоротити відставання до мінімуму. У єврокубках помилки в обороні не прощають... Саме тому «Динамо» перемогло й заслужено взяло першу сходинку... Втім, не варто забувати, що з початку сезону «Партизан» заробив на європейській арені 5,3 мільйони євро, що для клубу є чудовим фінансовим доробком…»

Луганська «Зоря» вийти в 1/16 фіналу єврокубка не змогла. В останньому для себе матчі в Лізі Європи сезону-2017/18 команда Юрія Вернидуба програла «Атлетику» у Львові з рахунком 0:2.

Одне з найбільш відомих у світі іспанських видань, Mundo Deportivo, дає досить докладну характеристику гри обох команд.

«…Трохи везіння й, можливо, вмінь, дозволили уродженцю Наварри виграти для «Атлетика» європейське майбутнє в Україні. Другий гол Більбао дозволив побачити технічну майстерність, холоднокровність і точний розрахунок... В першому таймі Рауль Гарсія міг забити гол року, коли він бив під перекладину, ще в одному моменті лише самовіддана гра голкіпера суперника позбавила нападника можливості використати чудовий шанс… Тріумф «Атлетика» був заслуженим. Ми побачили, без сумніву, найбільш переконливу гру «Атлетика» в цьому сезоні, оскільки, крім двох забитих м’ячів, гості провели ще й несправедливо незарахований гол Вільямса. Так, господарі теж мали кількам нагод відзначитися. Проте стосовно гри «Зорі» не можна не сказати, що це були лише напівмоменти, які не дозволяють говорити, що ця команда могла претендувати на перемогу…»

Авторитетне мадридське ЗМІ під назвою Мarca пише про дії на полі гравців українського клубу наступне.

«…Схоже, що українці були охоплені страхом перед своїм суперником. За низької температури й на слизькому газоні, господарі більше оборонялися, іноді проводили атаки, коли це дозволяв «Атлетик»… Втім, у господарів варто відзначити дії такого гравця, як Андрій Лунін, який врятував Луганськ від кількох очевидних голів у його ворота…»

Максим Салівон, для «Главкома»