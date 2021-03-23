Усик погодився на бій у змішаних єдиноборствах

Український боксер не виключає, що змінить ринг на октагон

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі, а нині обов'язковий претендент на титул WBO в суперважкій вазі Олександр Усик (18-0, 13 КО) відповів на запитання, чим планує займатися, якщо об’єднавчий бій Тайсона Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) і Ентоні Джошуа (24 -1, 22 КО) все-таки санкціонують.

Українець заявив, що не збирається «сидячи чекати» титульного бою, і згадав про запрошення виступити в UFC, яке отримав особисто від президента організації Дейн Уайта.

«Мені недавно Дейна Уайт написав повідомлення, чи не хочу я спробувати себе в UFC. На що я відповів: «Надішліть пропозицію, я готовий». Тож у мене є багато варіантів, чим себе зайняти поки чекаю бою за титул, – сказав Усик XSPORT.

Я займаюся музикою, танцями, нещодавно відкрив для себе Кроссфіт, виховую дітей. Я не збираюся сидіти на місці і чекати рік-півтора, поки Джошуа і Ф'юрі поб'ються. Я знайду з ким боксувати».

Олександр Усик чекає рішення суперечки з Джо Джойсом по розподілу гонорару в поєдинку, який вони мають провести. Переможець отримає право претендувати на бій з переможцем пари Джошуа – Ф’юрі.