Тренер збірної Франції розсипався в компліментах до українців

Дідьє Дешам вважає команду Андрія Шевченка головним конкурентом за перше місце в групі

Вартість 26 викликаних на матч з Україною французьких гравців перевищує один мільярд євро. Тренер команди Дідьє Дешам задоволений розмаїттям вибору, які йому надали «Барселона», «Реал», «Баварія», «Челсі», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед»... Втім, його турбує не лише стартова гра з Україною. За кілька днів їх очікує семигодинний переліт у Казахстан. А потім стільки ж доведеться добиратися до матчу третього туру відбору у Боснію і Герцеговину. Збірну Андрія Шевченка Дешам вважає головним конкурентом за перше місце в групі. Тому на поле «Стад де Франс» вийдуть найкращі.

«У нас виникли проблеми. У декількох співробітників готелю, де ми зазвичай мешкаємо під час підготовки до матчів, були позитивні тести на COVID-19, — наводить слова Дешама сайт Федерації футболу Франції. — Тож ми вирішили нікуди не виїжджати з бази в Клерфонтені й передматчеве тренування провели саме тут, а не на «Стад де Франс», аби зменшити фізичне навантаження для гравців.

До матчу проти України готові всі 26 футболістів. Я буду обирати. Широкий вибір — добра новина. Хтось зіграє завтра, хтось — у неділю в Казахстані, а хтось — наступної середи з Боснією і Герцеговиною. Утім, я ще не вирішив. Ми думаємо тільки про Україну.

Це буде не той суперник, якого ми обіграли в товариському матчі — 7:1. Тоді в Андрія Шевченка було дуже багато хворих на коронавірус. В українців добра команда, яка полюбляє володіти м’ячем. Їй подобається грати в комбінаційний футбол із підключенням до атакувальних дій крайніх захисників. Синьо-жовті перемогли Іспанію й довели, що здатні демонструвати якісну гру».

Матч Франція – Україна відбудеться 24 березня і розпочнеться о 21:45 за київським часом.