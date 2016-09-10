Топ-5 інтриг українського спорту в 2018 році

Що може подарувати новий рік для українського спорту?

Новий 2018-й рік дарує вболівальникам нові інтриги, які не залишать байдужими українських вболівальників. Окреслено основні спортивні інтриги 2018-го року в українському спорті. 1. Чи зможе Світоліна стати №1 світового тенісу? Еліна Світоліна в минулому році провела свій найсильніший сезон в професійній кар'єрі, але українці не вистачило



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Олександр Усик. Фото: Getty Images

Що може подарувати новий рік для українського спорту?

Новий 2018-й рік дарує вболівальникам нові інтриги, які не залишать байдужими українських вболівальників.

Окреслено основні спортивні інтриги 2018-го року в українському спорті.

1. Чи зможе Світоліна стати №1 світового тенісу?

Еліна Світоліна в минулому році провела свій найсильніший сезон в професійній кар'єрі, але українці не вистачило стабільності в топових турнірах.

Українка перемагала в Dubai Tennis Championships, Italian Open і Rogers Cup, але не могла показати свої сильні сторони в «Турнірах Великого шолома». Слабка подача та нестабільна психологія завадили Світоліній піднятись на тенісну вершину. Сподіваємось, що Еліна зробила висновки і в новому році зуміє очолити рейтинг найкращих.

Еліна Світоліна

2. Чи збере Усик усі пояси та наскільки «потовстішає» Ломаченко?

Олександр Усик на даний момент вийшов в півфінал Всесвітньої Боксерської суперсерії, де його вже чекає латвієць Майріс Брієдіс. Чемпіон турніру збере три пояси в найпрестижніших боксерських організаціях - IBF, WBC та WBO, а Олександр вважається фаворитом змагань.

Ще один українець Василь Ломаченко впевнено перемагає у своїй ваговій категорії усіх можливих суперників. І якщо промоутер Ломаченка Боб Арум не зможе підшукати гідних боксерів у рідному дивізіоні, то українцю потрібно буде перестрибнути у більш важку категорію. Вже у новій вазі Василь буде гостем, а ймовірними суперниками боксера можуть стати Хорхе Лінарес та Майкі Гарсія. Чи зуміє Ломаченко вийти переможцем в нових випробуваннях - дізнаємось вже скоро.

Василь Ломаченко та Олександр Усик

3. Скільки медалей візьме українська збірна в Південній Кореї?

Чомусь сумнівів не виникає, що українці таки здобудуть медалі на зимових Олімпійських іграх 2018-го року. Оптимізму додає вдалий старт жіночої команди на етапах Кубка світу наприкінці 2017-го року. Юлія Джима, сестри Семеренко та досвідчена Олена Підгрушна мають усі шанси стати головними персонами на майбутніх іграх в Пхьончхані, що пройдуть з 9-го по 25-е лютого поточного року.

Зимові Олімпійські ігри-2018 у Пхьончхані

4. Як далеко пройдуть «Динамо» та «Шахтар» в єврокубках?

В плей-офф Ліги Європи київський та донецький клуби отримали посередніх суперників. «Гірники» позмагаються з італійською «Ромою» в Лізі чемпіонів, а динамівці випробують на міцність грецький АЕК.

Жереб став досить успішним для українських грандів, що збільшує шанси клубів для виступів у єврокубковій весні. Як для «Шахтаря», так і для «Динамо» ці єврокубки можуть стати «лакмусовим папірцем», який висвітлить проблеми команд після зимової паузи. Обидва клуби вже давно не демонстрували високих результатів у Європі, тому керівництво може розставити акценти саме на єврокубках.

«Динамо» та «Шахтар»

5. Чи проб'ється Україна на Євро-2019?

В поточному році ми чекатимемо, в першу чергу, вдалого завершення для збірної України відбіркового циклу на ЧС-2019 в Китаї. Звісно, після домашньої поразки від Туреччини шанси на успіх стали значно меншими, але вони все ще є і їх треба використати максимально, враховуючи той факт, що у суперників по кваліфікації теж не все ідеально, як в плані складів, так і по грі.

Додає оптимізму виступ нашої збірної на Євробаскеті-2017: вихід нашої команди у плей-офф став сюрпризом для всіх, адже на команду Євгена Мурзіна мало хто ставив. Чому б не повторити фантастичне досягнення і в новому році?

Збірна України з баскетболу

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