У біатлонній змішаній естафеті команда України стала сьомою, перемогла Франція

Срібні нагороди дісталися Норвегії, а бронзові – Італії

Біатлонна збірна України не змогла зачепитися за медалі у змішаній естафеті на Олімпійських іграх 2018 року, яка відбулася у вівторок, 20 лютого, у Пхьончхані. Ірина Варвинець, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували на сьомому підсумковому місці. Варвинець, яка першою від України вийшла на трасу, трималася на першому колі серед

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Фото Федерації біатлону України

Срібні нагороди дісталися Норвегії, а бронзові – Італії

Біатлонна збірна України не змогла зачепитися за медалі у змішаній естафеті на Олімпійських іграх 2018 року, яка відбулася у вівторок, 20 лютого, у Пхьончхані. Ірина Варвинець, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима фінішували на сьомому підсумковому місці.

Варвинець, яка першою від України вийшла на трасу, трималася на першому колі серед лідируючої групи. Та, незважаючи на те, що Ірина витримала темп суперниць, вона ще й доволі вдало відстрілялася. Лише один додатковий патрон використала українка на стрільбі лежачи, внаслідок чого вийшла зі стадіону на сьомому місці, відстаючи від лідера на 10 секунд.

Перший же рядок захопила Ліза Віттоцці, яка найшвидше впоралася зі стрільбою. За нею вийшла на друге коло Галина Вишневська з Казахстану. Але її швидко випередили Марі Дорен Абер і Ванесса Гінц. А от хто провалив першу стрільбу, так це Пауліна Фіалкова. Після чотирьох штрафних кіл навіть швидкість Анастасії Кузьміної не могла врятувати команду Словаччини.

На другому колі Варвинець програла Віттоцці п’ять секунд, але не відпустила італійку на вогневому рубежі. Ірина відпрацювала без додаткових патронів і вийшла зі стадіону четвертою, поступаючись француженці Дорен Абер, яка йшла третьою, менше секунди. Віттоцці ж українська біатлоністка програвала 17 секунд.

Однак на останньому колі знову стало зрозуміло, що українські біатлоністки перебувають далеко не у кращих кондиціях. Варвинець програла італійці до передачі естафети ще 18 секунд. Тобто Юлія Джима вирушила на трасу з відставанням у 34 з половиною секунди, перебуваючи на десятій позиції.

На трасі Джима зуміла трішки відіграти у Доротеї Вірер, але безпосередньо на самому вогневому рубежі Юлія пробула досить довго. Тому навіть цілком вдала стрільба (один додатковий патрон вона використала) не дозволила Україні відіграти кілька місць. Джима вийшла зі стадіону на 11-й позиції та з відставання у дві секунди від норвежки та росіянки.

А першу трійку і надалі складали команди Італії (згадана вище Вірер), Німеччини (Лаура Дальмаєр) і Франції (Анаїс Бескон). За ними намагалася триматися Дар’я Домрачева, яка чудово розуміла, що потрібно підняти команду якнайвище, адже попереду ще повинні були стартувати чоловіки, які не є головною ударною силою цієї команди.

До другої своєї стрільби Джима підійшла у темпі лідерів, внаслідок чого зуміла піднятися на восьме місце. А після бездоганної «стійки» Юлія вийшла за стадіону на п’ятій позиції. Лідером була Дальмаєр, яка більше 20 секунд вигравала у Вірер. В італійки ледь не виникли проблеми на стрільбі, і вона тільки останнім патроном закрила п’яту мішень. Домрачева випередила Бескон у боротьбі за третє місце за рахунок кращої стрільби.

Дальмаєр на останньому своєму колі підвищила і так високу швидкість. У підсумку Італія на передачі естафети відставала на 30 секунд, а Білорусь – на 32. Джима, як і Варвинець, багатенько програла перед передачею естафети, тому Дмитро Підручний почав свій етап шостим, а відставання від першого місця склало майже хвилину. Юлія ще й пропустила Кайсу Макаряйнен на завершальних метрах.

Ерік Лессер дещо програв Лукасу Гоферу на трасі, але на вогневому рубежі довів перевагу Німеччини над Італією до 33 секунд. Сергій Бочарніков втримав Білорусь на третьому місці після стрільби лежачи, але Сімон Дестьйо скоротив відставання фактично до мінімуму. Щодо Підручного, то він швидко відпрацював на вогневому рубежі, і навіть використання додаткового патрону не дозволило суперникам випередити його. Дмитро так і перебував на шостій сходинці.

На другому колі українця випередив Йоганнес Бьо, але і Підручний, натомість, залишив позаду представника Польщі. Дмитро з усіх сил вчепився у швидкісного норвежця, щоб не програвати лідерам. Натомість, Лессер збільшив свій відрив від Гофера до 40 секунд. А після «стійки» він додав до своєї переваги ще дві секунди.

Підручний припустився одного промаху на другому вогневому рубежі, що завадило йому і надалі перебувати у кількох секундах позаду Бьо. Шосте місце Дмитро зберіг, а от від п’ятого він уже відставав на 14 секунд. На останньому колі відрив Норвегії від України лише зростав. Йоганнес робив усе, аби його співвітчизник на останньому етапі міг поборотися навіть за золото. Він передав естафету четвертим, але наздогнав Гофера та Дестьйо.

Білорус Бочарніков витримати такий темп суперників не зміг і скотився на п’ятий рядок. Не дрімав і Підручний, який провів непогано останнє коло, скоротивши відставання від першого місця до хвилини і семи секунд, а від п’ятого – до 20-ти. Дмитро передав естафету шостим Артему Примі, який і закінчував цю гонку від команди України.

Мартен Фуркад, Еміль Свендсен і Домінік Віндіш буквально «з’їдали» своє відставання від Арнда Пайффера, який йшов трасою у гордій самотності. І варто було німцю двічі промахнутися, як француз уже був на відстані шести секунд, а норвежець та італієць, які використали по одному додатковому патрону, програвали по 16 секунд.

Прима чисто пройшов перший вогневий рубіж, повернувшись таким чином на шосте місце, яке він втратив перед заходом на стадіон. Артем програвав Пайфферу 54 секунди, тому цілком міг поборотися навіть за п’яту сходинку. Однак ще потрібно було наздогнати білоруса Чепеліна, а також витримати конкуренцію з боку фіна Хііденсало.

Фуркад просто «відбарабанив» другий вогневий рубіж і вирушив на останнє коло, маючи +34 за секундами. Мартен уже особливо і не поспішав, адже відігратися у Свендсена шансів не було. Так само, як і Еміль не міг втратити друге місце. У підсумку Франція здобула золоті нагороди, а Норвегія – срібні.

А от за третє місце розгорнулася справжня битва між Італією та Німеччиною, яку все ж таки виграв Віндіш. А Пайффер залишився четвертим. І це після того, як німці після етапу Лаури Дальмаєр мали півхвилини переваги, а після другої стрільби Лессера – 40 секунд.

Прима на стрільбі стоячи використав один додатковий патрон, а його прямі конкуренти з Білорусі та Фінляндії відпрацювали чисто. Саме тому в Артема було обмаль шансів наздогнати і Хііденсало, і Чепеліна. Так, власне, і сталося. Збірна України у цій гонці фінішувала сьомою, програвши Франції одну хвилину і 12 секунд.

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Біатлон

Змішана естафета

1. Франція (0+4) – 1:08:34.3

2. Норвегія (1+11) - +20.9

3. Італія (0+7) - +26.9

4. Німеччина (1+7) - +27.2

5. Білорусь (0+3) - +55.5

6. Фінляндія (0+3) - +1:03.9

7. Україна (0+5) - +1:12.1

Ірина Варвинець (0+1)

Юлія Джима (0+1)

Дмитро Підручний (0+2)

Артем Прима (0+1)



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