МОК не дасть Бйорндалену персональну квоту на Олімпіаду-2018

Про це заявили у прес-службі міжнародного олімпійського комітету

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спростував інформацію про те, що норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален може отримати персональну квоту для участі в Пхьончхані-2018. Раніше NRK повідомив про те, що існує можливість надання індивідуальної квоти від МОК для восьмикратного олімпійського чемпіона Бйорндалена, який не пройшов відбір до



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Уле Ейнар Бйорндален. Фото: Getty Images

Про це заявили у прес-службі міжнародного олімпійського комітету

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спростував інформацію про те, що норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален може отримати персональну квоту для участі в Пхьончхані-2018.

Раніше NRK повідомив про те, що існує можливість надання індивідуальної квоти від МОК для восьмикратного олімпійського чемпіона Бйорндалена, який не пройшов відбір до збірної Норвегії для участі в Іграх-2018.

«Не існує запрошень квот для участі в зимових Олімпійських іграх», - заявив представник медіа-служби МОК в листі норвезькому телеканалу TV 2.

Як відомо, восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.

Джерело: ua.tribuna.com