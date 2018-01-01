МОК не дасть Бйорндалену персональну квоту на Олімпіаду-2018
- Сьогодні, 12:24
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Про це заявили у прес-службі міжнародного олімпійського комітету
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) спростував інформацію про те, що норвезький біатлоніст Уле Ейнар Бйорндален може отримати персональну квоту для участі в Пхьончхані-2018.
Раніше NRK повідомив про те, що існує можливість надання індивідуальної квоти від МОК для восьмикратного олімпійського чемпіона Бйорндалена, який не пройшов відбір до збірної Норвегії для участі в Іграх-2018.
«Не існує запрошень квот для участі в зимових Олімпійських іграх», - заявив представник медіа-служби МОК в листі норвезькому телеканалу TV 2.
Як відомо, восьмикратний олімпійський чемпіон і найтитулованіший спортсмен в історії зимових Ігор не увійшов до складу норвезької команди на Пхьончхані-2018.
Джерело: ua.tribuna.com