Підручний: Сьогодні мені біглося дуже важко

11 лютого найкраще в спринтерській біатлонній гонці виступив Дмитро Підручний

Найкращий результат серед українців у біатлонній спринтерській гонці Пхьончхана-2018 показав Дмитро Підручний, який відстрілявся на нуль і фінішував на 21-у місці. Після виступу Дмитро зізнався, що йому важко біглося на дистанції, повідомляє прес-служба НОК України. «Перед нами стояла задача - просто видати все, що ми вміємо. Важливо було



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Дмитро Підручний. Фото: biathlon.com.ua

11 лютого найкраще в спринтерській біатлонній гонці виступив Дмитро Підручний

Найкращий результат серед українців у біатлонній спринтерській гонці Пхьончхана-2018 показав Дмитро Підручний, який відстрілявся на нуль і фінішував на 21-у місці.

Після виступу Дмитро зізнався, що йому важко біглося на дистанції, повідомляє прес-служба НОК України.

«Перед нами стояла задача - просто видати все, що ми вміємо. Важливо було впоратися зі стрільбою, адже стріляти при такому вітрі було дуже важко. Намагалися відстрілятися на нуль. Слава Богу, сьогодні мені це вдалося. Це перший чистий старт нинышнього сезону і добре, що він припав саме на Олімпійські ігри. Стосовно ходу, не знаю, з чим це пов'язано, але мені біглося дуже важко. Не міг ніяк розігрітися по трасі, хоча й дуже активно провів розминку», - сказав Підручний.

Нагадаємо, що українські саночники Мандзій та Дукач не потрапили до фіналу змагань.