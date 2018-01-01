Жіноча збірна України з біатлону прибула в Пхьончхан

Українські спортсменки прибули в місто Пхьончхан на зимову Олімпіаду-2018

Жіноча збірна України з біатлону та команда з лижних гонок прибули в олімпійське селище у Пхьончхані. Про це повідомляє офіційний сайт НОК. Підопічні Уроша Велепца і четверо лижників приєдналися до Ірини Варвинець, фрістайлістки Тетяни Петрової, чоловічої команди з біатлону і саночників. По прибуттю в Пхьончхан Юлія Джима розповіла про



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Жіноча збірна України з біатлону. Фото: НОК України

Українські спортсменки прибули в місто Пхьончхан на зимову Олімпіаду-2018

Жіноча збірна України з біатлону та команда з лижних гонок прибули в олімпійське селище у Пхьончхані. Про це повідомляє офіційний сайт НОК.

Підопічні Уроша Велепца і четверо лижників приєдналися до Ірини Варвинець, фрістайлістки Тетяни Петрової, чоловічої команди з біатлону і саночників. По прибуттю в Пхьончхан Юлія Джима розповіла про тренувальний збір в Казахстані і переліт в Південну Корею.

«У нас була напружена підготовка в Казахстані. Дуже велика висота - близько тисячі шестисот метрів. Чесно кажучи, не заздрю тим, хто виступав там в минулому році на Всесвітній зимовій Універсіаді. Переліт з Казахстану зайняв у нас п'ять годин. Тепер будемо готуватися безпосередньо до олімпійських стартів» - сказала Джима

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх в Пхьончхані виступлять 33 українських спортсмени.