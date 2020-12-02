Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)

Легендарний клуб здобув другу поспіль «суху» перемогу

Київський «Сокіл» здобув десяту у 13-ти матчах перемогу в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги-2020/2021. Удруге в сезоні підопічні Олега Шафаренка переграли бронзових призерів попереднього чемпіонату, херсонський «Дніпро».

«Сокіл» (Київ) – «Дніпро» (Херсон) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Олексій Сиротенко (Ярослав Панченко), 29:21. 2:0 – Ступак (Німенко, Рубан), 53:25. 3:0 – Фелікс Морозов (Ярослав Панченко – п.в.), 59:14

«Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Фірсов – Олексій Платонов, Сисак – Павлов, Сушков – Ярослав Панченко; Фелікс Морозов – Німенко – Михайло Сімчук, Середницький – Антон Рубан – Гільманов, Олександр Павленко – Артем Смирнов – Олексій Сиротенко, Денис Гончаренко – Ступак – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

«Дніпро»: Алєксандр Хомутов; Сєрґєй Дорофєєв – Ілья Декало, Денис Макаров – Сергій Афанасьєв, Матусевич – Євген Ратушний; Алєксєй Зайцев – Антон Крисанов – Алєксандр Швецов, Альберт Вишняков – Гасніков – Павєл Воробйов, Каракулько – Владислав Брага – Богдан Панасенко, Целогородцев. Тренер – Дмитро Підгурський

1 грудня. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

«Сокіл» володів перевагою впродовж усього матчу і міг відкрити рахунок значно раніше, ніж це зробив у середині другого періоду форвард третьої ланки Олексій Сиротенко, котрий добив шайбу у ворота після того, як Алєксандр Хомутов впорався з кидком Ярослава Панченка. Цей гол вельми потішив зокрема наставника «Сокола» Олег Шафаренка.

«Для мене це свято, - каже тренер «Главкому». – Сиротенко закинув шайбу – будемо всією командою відзначати. Взагалі, це добре, що закидають гравці не лише з перших двох ланок. Насправді сьогодні були моменти й у лідерів, але їм закинути не виходило. Та на те в команді чотири п’ятірки, щоб не сподіватися лише на когось одного».

Власне, Богдан Ступак, який закинув другу шайбу, в цій грі взагалі представляв четверту ланку. Проте сам хокеїст найперше акцентував увагу на тому, що вже в двох матчах поспіль і в третій грі сезону загалом не пропускає в свої ворота 20-річний воротар Дмитро Кубрицький.

«Це все йде від тренера, - каже Ступак «Главкому». – Він каже нам в обороні грати жорстко, оборонцям радить не їхати в напад. Головне – відзахищатися. І ви ж бачите, що робить воротар? Просто красень! Він уже «сухі» матчі видає серіями. Ми йому, звісно, разом допомагаємо, стараємося. Приємно, що не пропускаємо і перемагаємо. То на початку сезону ми ще не були настільки зіграні. Тому багато пропускали і забивали. Як, скажімо, в першому матчі проти «Дніпра» в Херсоні, коли виграли 7:4. А що сьогодні забив я? У нас всі намагаються вести команду за собою, бути лідерами на льоду. Просто є хлопці, які закидають регулярно. У них ліпше йде. Втім, у нас така команда, що забити може будь-хто».

Зі звичних бомбардирів «Сокола» знову відзначився капітан Фелікс Морозов, для якого ця шайба – восьма в сезоні. Він вразив порожні ворота суперників, у ту мить, коли гості зняли воротаря в спробі відігратися. Лише після того кияни дозволили собі видихнути, а Ярослав Панченко, який відзначився двома асистами, навіть спробував себе в кулачному бою зі значно кремезнішим Євгеном Ратушним. До того ж «Сокіл» грав максимально зосереджено. І ключове слово, яке лунало з вуст Олега Шафаренка в ході матчу – «концентрація». Саме завдяки цій рисі кияни перемогли значно досвідченішого суперника так упевнено.

«Ми граємо проти команд, в яких зібрані досвідчені і дуже майстровиті хлопці, які вміють віддати підкидку, точний пас, зробити зміну місць. Тому розслаблятися нам не можна, - підсумовує гру Олег Шафаренко. – Щойно ми розслаблялися, як херсонці створювали моменти. Звичайно, грати з такою концентрацією в кожному матчі вкрай складно. Але іншого виходу немає. В нашій команді в основному виступають молоді хлопці, які повинні вчитися грати в хокей. Ми будемо перемагати, поки у них будуть сили. Тому треба бути реалістом: поразок теж уникнути не вдасться. Але нічого страшного в цьому немає, бо ми будуємо команду не на один сезон. Сучасний хокей вимагає володіння ковзанами, одночасної роботи рук, ніг і голови. Щоб досягти гармонії цих компонентів на постійній основі, з хлопців треба суворо вимагати. У будь-якому разі, основу команди ми вже заклали. Влітку багато хто взагалі не вірив, що ми вийдемо на першу гру. А ми вже виграли десять матчів».

Після цієї перемоги «Сокіл» набрав 20 очок і продовжує посідати в таблиці друге місце. У «Донбаса», який лідирує, всього на один пункт більше. Також 20 очок мають чинні чемпіони – «Кременчук». У суботу, 5 грудня, о 17:00 «Сокіл» і «Кременчук» зіграють між собою в Києві.

«Дніпро», який з 13-ма очками ділить четверте-п’яте місця з «Краматорськом», у неділю, 6 грудня, прийматиме «Маріуполь». Початок гри – о 13:00.

Іван Вербицький, «Главком»

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