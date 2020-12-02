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    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Саме така саомвіддана гра принесла&nbsp;&laquo;Соколу&raquo; чергову перемогу&nbsp; - Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Саме така саомвіддана гра принесла «Соколу» чергову перемогу 
    Світлина - Іван Вербицький

    Легендарний клуб здобув другу поспіль «суху» перемогу

    Київський «Сокіл» здобув десяту у 13-ти матчах перемогу в регулярному чемпіонаті Української хокейної ліги-2020/2021. Удруге в сезоні підопічні Олега Шафаренка переграли бронзових призерів попереднього чемпіонату, херсонський «Дніпро».

    «Сокіл» (Київ) – «Дніпро» (Херсон) – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

    Шайби: 1:0 – Олексій Сиротенко (Ярослав Панченко), 29:21. 2:0 – Ступак (Німенко, Рубан), 53:25. 3:0 – Фелікс Морозов (Ярослав Панченко – п.в.), 59:14

    «Сокіл»: Кубрицький; Олендаренко – Голубич, Фірсов – Олексій Платонов, Сисак – Павлов, Сушков – Ярослав Панченко; Фелікс Морозов – Німенко – Михайло Сімчук, Середницький – Антон Рубан – Гільманов, Олександр Павленко – Артем Смирнов – Олексій Сиротенко, Денис Гончаренко – Ступак – Пойманов. Тренер – Олег Шафаренко

    «Дніпро»: Алєксандр Хомутов; Сєрґєй Дорофєєв – Ілья Декало, Денис Макаров – Сергій Афанасьєв, Матусевич – Євген Ратушний; Алєксєй Зайцев – Антон Крисанов – Алєксандр Швецов, Альберт Вишняков – Гасніков – Павєл Воробйов, Каракулько – Владислав Брага – Богдан Панасенко, Целогородцев. Тренер – Дмитро Підгурський

    1 грудня. Київ. Спорткомплекс АТЕК. Без глядачів

    «Сокіл» володів перевагою впродовж усього матчу і міг відкрити рахунок значно раніше, ніж це зробив у середині другого періоду форвард третьої ланки Олексій Сиротенко, котрий добив шайбу у ворота після того, як Алєксандр Хомутов впорався з кидком Ярослава Панченка. Цей гол вельми потішив зокрема наставника «Сокола» Олег Шафаренка.

    «Для мене це свято, - каже тренер «Главкому». – Сиротенко закинув шайбу – будемо всією командою відзначати. Взагалі, це добре, що закидають гравці не лише з перших двох ланок. Насправді сьогодні були моменти й у лідерів, але їм закинути не виходило. Та на те в команді чотири п’ятірки, щоб не сподіватися лише на когось одного».

    Власне, Богдан Ступак, який закинув другу шайбу, в цій грі взагалі представляв четверту ланку. Проте сам хокеїст найперше акцентував увагу на тому, що вже в двох матчах поспіль і в третій грі сезону загалом не пропускає в свої ворота 20-річний воротар Дмитро Кубрицький.

    «Це все йде від тренера, - каже Ступак «Главкому». – Він каже нам в обороні грати жорстко, оборонцям радить не їхати в напад. Головне – відзахищатися. І ви ж бачите, що робить воротар? Просто красень! Він уже «сухі» матчі видає серіями. Ми йому, звісно, разом допомагаємо, стараємося. Приємно, що не пропускаємо і перемагаємо. То на початку сезону ми ще не були настільки зіграні. Тому багато пропускали і забивали. Як, скажімо, в першому матчі проти «Дніпра» в Херсоні, коли виграли 7:4. А що сьогодні забив я? У нас всі намагаються вести команду за собою, бути лідерами на льоду. Просто є хлопці, які закидають регулярно. У них ліпше йде. Втім, у нас така команда, що забити може будь-хто».

    Зі звичних бомбардирів «Сокола» знову відзначився капітан Фелікс Морозов, для якого ця шайба – восьма в сезоні. Він вразив порожні ворота суперників, у ту мить, коли гості зняли воротаря в спробі відігратися. Лише після того кияни дозволили собі видихнути, а Ярослав Панченко, який відзначився двома асистами, навіть спробував себе в кулачному бою зі значно кремезнішим Євгеном Ратушним. До того ж «Сокіл» грав максимально зосереджено. І ключове слово, яке лунало з вуст Олега Шафаренка в ході матчу – «концентрація». Саме завдяки цій рисі кияни перемогли значно досвідченішого суперника так упевнено.     

    «Ми граємо проти команд, в яких зібрані досвідчені і дуже майстровиті хлопці, які вміють віддати підкидку, точний пас, зробити зміну місць. Тому розслаблятися нам не можна, - підсумовує гру Олег Шафаренко. – Щойно ми розслаблялися, як херсонці створювали моменти. Звичайно, грати з такою концентрацією в кожному матчі вкрай складно. Але іншого виходу немає. В нашій команді в основному виступають молоді хлопці, які повинні вчитися грати в хокей. Ми будемо перемагати, поки у них будуть сили. Тому треба бути реалістом: поразок теж уникнути не вдасться. Але нічого страшного в цьому немає, бо ми будуємо команду не на один сезон. Сучасний хокей вимагає володіння ковзанами, одночасної роботи рук, ніг і голови. Щоб досягти гармонії цих компонентів на постійній основі, з хлопців треба суворо вимагати. У будь-якому разі, основу команди ми вже заклали. Влітку багато хто взагалі не вірив, що ми вийдемо на першу гру. А ми вже виграли десять матчів».

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    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Як «Сокіл» нейтралізував херсонських «акул» на київському льоду (фоторепортаж)
    Світлина - Іван Вербицький

    Після цієї перемоги «Сокіл» набрав 20 очок і продовжує посідати в таблиці друге місце. У «Донбаса», який лідирує, всього на один пункт більше. Також 20 очок мають чинні чемпіони – «Кременчук». У суботу, 5 грудня, о 17:00 «Сокіл» і «Кременчук» зіграють між собою в Києві.

    «Дніпро», який з 13-ма очками ділить четверте-п’яте місця з «Краматорськом», у неділю, 6 грудня, прийматиме «Маріуполь». Початок гри – о 13:00.

    Іван Вербицький, «Главком»

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    Теги: хокей ХК Сокіл Українська хокейна ліга Богдан Середницький Денис Матусевич Артем Целогородцев Ярослав Панченко Євген Ратушний Фелікс Морозов Олексій Сиротенко ХК «Дніпро» (Херсон) Дмитро Німенко Олег Шафаренко Олександр Павленко Дмитро Кубрицький Антон Рубан Олексій Платонов Ілля Олендаренко Богдан Ступак Олександр Фірсов Алєксандр Хомутов Павєл Воробйов Сергій Афанасьєв Альберт Вишняков Дмитро Підгурський Умед Гільманов Ілья Декало
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