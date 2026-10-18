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«Полісся» – «Динамо»: головні інтриги матчу 18 жовтня 2026

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Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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«Полісся» – «Динамо»: головні інтриги матчу 18 жовтня 2026

Один з центральних матчів туру УПЛ – житомирське «Полісся» прийматиме київське «Динамо»

Сьогодні, 18 жовтня, в одному з центральних матчів туру УПЛ житомирське «Полісся» прийматиме київське «Динамо». Команди підходять до очної зустрічі серед лідерів чемпіонату, тож результат матчу може безпосередньо вплинути на розстановку сил у верхній частині таблиці.

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Боротьба за верхівку таблиці та шанс «Полісся» на реванш

До очного матчу обидві команди підходять у боротьбі за найвищі позиції. Для «Полісся» перемога стане можливістю закріпитися у верхній частині таблиці, а «Динамо» спробує скоротити дистанцію до прямого конкурента.

Додаткової інтриги додає історія минулого сезону: тоді кияни двічі перемогли житомирян – 4:1 у Києві та 2:1 у Житомирі. Тож сьогодні «Полісся» матиме шанс взяти реванш перед власними вболівальниками, а «Динамо» – продовжити успішну серію в очних матчах.

Матч «Полісся» – «Динамо» пройде сьогодні, 18 жовтня, у Житомирі. Початок зустрічі – о 13:00.

Прогнози на матч

GGBET оцінює шанси команд у матчі «Полісся» – «Динамо» так:

  • перемога «Полісся» – 2.24;
  • нічия – 3.59;
  • перемога «Динамо» – 3.26.

Коефіцієнти актуальні станом на 09:00 18 жовтня та можуть змінюватися. Перед початком матчу перевіряйте актуальну лінію на ggbet.ua.

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Теги: футбол ФК «Полісся» ФК «Динамо» Олександр Назаренко Микола Шапаренко Андрій Ярмоленко фанати

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