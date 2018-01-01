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    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні

    Американська гірськолижниця виграла 81-й старт на Кубку світу
    Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн знову здобула свою чергову перемогу в швидкісному спуску на етапі Кубка світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені. Гірські лижі Швидкісний спуск 1. Ліндсі Вонн (США) - 1.37,92 2. Софія Годжіа (Італія) - 1.38,03 3. Тіна Вайрайтер (Ліхтенштейн) - 1.38,04 [GALLERY_BLOCK] Ліндсі Вонн - американська
    • Сьогодні, 10:38
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    Ліндсі Вонн
    Ліндсі Вонн

    Американська гірськолижниця виграла 81-й старт на Кубку світу

    Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн знову здобула свою чергову перемогу в швидкісному спуску на етапі Кубка світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені.

    Гірські лижі

    Швидкісний спуск

    1. Ліндсі Вонн (США) - 1.37,92

    2. Софія Годжіа (Італія) - 1.38,03

    3. Тіна Вайрайтер (Ліхтенштейн) - 1.38,04

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    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
    Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні

    Ліндсі Вонн - американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка 2010 року в швидкісному спуску, володарка 4 Кубків світу в загальному заліку і дворазова чемпіонка світу. 
    Рекордсменка жіночого Кубка світу за загальною кількістю перемог на окремих етапах з 19 січня 2015 року, а також рекордсменка за кількістю перемог в супергіганті і швидкісному спуску в Кубку світу як серед жінок, так і чоловіків.
    Багатьма фахівцями називається найсильнішою в історії гірськолижницею в швидкісних дисциплінах.

    Джерело: sports.ru

    США Софія Італія
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