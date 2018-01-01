Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні
- Сьогодні, 10:38
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Ліндсі Вонн
Американська гірськолижниця виграла 81-й старт на Кубку світу
Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн знову здобула свою чергову перемогу в швидкісному спуску на етапі Кубка світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені.
Гірські лижі
Швидкісний спуск
1. Ліндсі Вонн (США) - 1.37,92
2. Софія Годжіа (Італія) - 1.38,03
3. Тіна Вайрайтер (Ліхтенштейн) - 1.38,04
Ліндсі Вонн - американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка 2010 року в швидкісному спуску, володарка 4 Кубків світу в загальному заліку і дворазова чемпіонка світу.
Рекордсменка жіночого Кубка світу за загальною кількістю перемог на окремих етапах з 19 січня 2015 року, а також рекордсменка за кількістю перемог в супергіганті і швидкісному спуску в Кубку світу як серед жінок, так і чоловіків.
Багатьма фахівцями називається найсильнішою в історії гірськолижницею в швидкісних дисциплінах.
Джерело: sports.ru