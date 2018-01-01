Чергова перемога гарячої гірськолижниці Ліндсі Вонн. Ефектні фото красуні

Американська гірськолижниця виграла 81-й старт на Кубку світу

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн знову здобула свою чергову перемогу в швидкісному спуску на етапі Кубка світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені. Гірські лижі Швидкісний спуск 1. Ліндсі Вонн (США) - 1.37,92 2. Софія Годжіа (Італія) - 1.38,03 3. Тіна Вайрайтер (Ліхтенштейн) - 1.38,04 [GALLERY_BLOCK] Ліндсі Вонн - американська



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Ліндсі Вонн

Американська гірськолижниця виграла 81-й старт на Кубку світу

Американська гірськолижниця Ліндсі Вонн знову здобула свою чергову перемогу в швидкісному спуску на етапі Кубка світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені.

Гірські лижі

Швидкісний спуск

1. Ліндсі Вонн (США) - 1.37,92

2. Софія Годжіа (Італія) - 1.38,03

3. Тіна Вайрайтер (Ліхтенштейн) - 1.38,04

Ліндсі Вонн - американська гірськолижниця, олімпійська чемпіонка 2010 року в швидкісному спуску, володарка 4 Кубків світу в загальному заліку і дворазова чемпіонка світу.

Рекордсменка жіночого Кубка світу за загальною кількістю перемог на окремих етапах з 19 січня 2015 року, а також рекордсменка за кількістю перемог в супергіганті і швидкісному спуску в Кубку світу як серед жінок, так і чоловіків.

Багатьма фахівцями називається найсильнішою в історії гірськолижницею в швидкісних дисциплінах.

Джерело: sports.ru