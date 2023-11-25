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Кім Чен Ин отримав із супутника-шпигуна фото військових баз США в Південній Кореї – Reuters

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кім Чен Ин отримав із супутника-шпигуна фото військових баз США в Південній Кореї – Reuters
Фотографії американських і південнокорейських баз зроблені супутником упродовж 24-25 листопада у різних куточках країни, зокрема, у Сеулі
фото з відкритих джерел

Супутнику вдалося зробити фото американських баз на острові Гуам у Тихому океані

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав фото американських баз у Південній Кореї, зроблені новим супутником-шпигуном. Про це повідомляє Reuters.

Фотографії американських і південнокорейських баз зроблені супутником упродовж 24-25 листопада у різних куточках країни, зокрема, у Сеулі.

На одному знімку – американський авіаносець «Карл Вінсон», який у вівторок прибув до порту міста Пусан.

Північнокорейське агентство ЦТАК також стверджує, що супутнику вдалося зробити фото американських баз на острові Гуам у Тихому океані.

У розвідці Південної Кореї мають сумніви щодо цього.

«Навіть якщо супутник вийде на потрібну орбіту, для проведення нормальної розвідки знадобиться багато часу», – вважає міністр оборони Південної Кореї Чон Вон Сік.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій. 

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Теги: міністр авіаносець Порту

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