Кім Чен Ин отримав із супутника-шпигуна фото військових баз США в Південній Кореї – Reuters

Фотографії американських і південнокорейських баз зроблені супутником упродовж 24-25 листопада у різних куточках країни, зокрема, у Сеулі

Супутнику вдалося зробити фото американських баз на острові Гуам у Тихому океані

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав фото американських баз у Південній Кореї, зроблені новим супутником-шпигуном. Про це повідомляє Reuters.

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Фотографії американських і південнокорейських баз зроблені супутником упродовж 24-25 листопада у різних куточках країни, зокрема, у Сеулі.

На одному знімку – американський авіаносець «Карл Вінсон», який у вівторок прибув до порту міста Пусан.

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Північнокорейське агентство ЦТАК також стверджує, що супутнику вдалося зробити фото американських баз на острові Гуам у Тихому океані.

У розвідці Південної Кореї мають сумніви щодо цього.

«Навіть якщо супутник вийде на потрібну орбіту, для проведення нормальної розвідки знадобиться багато часу», – вважає міністр оборони Південної Кореї Чон Вон Сік.

Як повідомлялося, Північна Корея заявила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

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Кім Чен Ин особисто спостерігав за цим запуском. Північна Корея також оголосила про плани космічного агентства надсилати декілька інших супутників-шпигунів для подальшого спостереження за Південною Кореєю та іншими регіонами.

Адміністрація Сполучених Штатів засудила режим Північної Кореї, який здійснив у вівторок запуск космічного ракетоносія, що дозволило йому просунутися в розробці балістичних технологій.