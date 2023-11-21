Збірна України зіграла внічию з Італією у відборі на Євро-2024

Україна зіграла внічию з Італією та поступилась прямою путівкою на Євро-2024

Українці розпочали матч з активною грою у контратаках

Збірна України зіграла внічию з національною командою Італії у фінальному турі кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року. Команда Сергія Реброва не змогла здобути путівку на форум у Німеччині. Про це передає «СуспільнеСпорт».

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Підопічних Сергія Реброва в номінально домашньому матчі влаштовувала лише перемога над італійцями. Досі в історії очних протистоянь українці ніколи не обігрували цього суперника: сім поразок та дві нічиї.

Італійці підходили до зустрічі після розгромної перемоги над Північною Македонією (5:2). Перемігши українську команду у вересні, італійська «скуадра» мала перевагу у власних поєдинках і могла бути задоволеною нічиєю.

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Українці розпочали матч з активною грою у контратаках. На п'ятій хвилині Віктор Циганков небезпечно пробив здалеку, але воротар встиг врятувати.

Італія також відповіла атакою лише через дві хвилини. Федеріко К'єза мав можливість забити, але його удар з лінії воріт не виявився точним – м'яч пролетів над перекладиною.

Ще до екватору тайму команди обмінялися моментами Георгія Судакова і Джакомо Распадорі. Автор дублю у вересневому матчі, Давіде Фраттезі небезпечно вибігав на ворота Анатолія Трубіна, але голкіпер України відвів загрозу.

Після години ігрового час рахунок міг відкривати Михайло Мудрик. Після вкидання з-за бокової м'яч дістався вінгера «Челсі» на дальній стійці, але «десятка» збірної з гострої позиції поцілив у Джанлуїджі Доннарумму.

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За 20 хвилин до завершення основного часу Мудрик отримав ще одну можливість. Він створив собі ударну позицію на підступах до штрафного майданчика, але його удар минув ворота.

В заключних хвилинах гри Україна вийшла з двома нападниками: крім Артема Довбика на поле вийшов Данило Сікан. Проте, матч завершився з нульовим результатом – 0:0.

У додатковий час «синьо-жовті» мали шанс на пенальті після можливого фолу на Мудрика в штрафному майданчику. Однак суддя порушення правил не зафіксував, тому епізод на VAR не переглядався.

Отже, за однаковою кількістю очок Італія випередила українців і отримала другий квиток на Євро-2024 з групи C. Збірна України, у свою чергу, отримає шанс поборотися за участь на чемпіонаті в плей-офф Ліги націй навесні. Жеребкування цих матчів заплановане на 23 листопада.



