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    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади

    Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у двох олімпійських чемпіонок Пхьончхана зі Швеції та Норвегії
    Джессіка Діггінс - 26-річна американська лижниця, яка виборола для збірної США перемогу в командному спринті вільним стилем на Олімпійських іграх в Пхьончхані.«» [GALLERY_BLOCK] Головним конкурентками Джессіки та її партнерки Кіккан Рендалл в командному спринті вільним стилем були норвежки і шведки. [READ_MORE]
    • Сьогодні, 12:04
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    Джессіка Діггінс
    Джессіка Діггінс

    Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у двох олімпійських чемпіонок Пхьончхана зі Швеції та Норвегії

    Джессіка Діггінс - 26-річна американська лижниця, яка виборола для збірної США перемогу в командному спринті вільним стилем на Олімпійських іграх в Пхьончхані.«»

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    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
    Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади

    Головним конкурентками Джессіки та її партнерки Кіккан Рендалл в командному спринті вільним стилем були норвежки і шведки.

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    Американки з самого початку трималися в групі лідерів. На шостий етап Рендалл передала естафету Діггінс третьою з невеликим відставанням від норвежок і шведок. А вже на своєму відрізку Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у олімпійських чемпіонок Пхьончхана - Стін Нільссон (індивідуальний спринт) та Майкен Касперс Фаллах (естафета).

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Лижні перегони

    Командний спринт

    Жінки

    1. США – 15:56.47
    2. Швеція - +0.19
    3. Норвегія - +2.97

    Джерело: sports.ru

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