Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади
- Сьогодні, 12:04
-
Розсилка
Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у двох олімпійських чемпіонок Пхьончхана зі Швеції та Норвегії
Джессіка Діггінс - 26-річна американська лижниця, яка виборола для збірної США перемогу в командному спринті вільним стилем на Олімпійських іграх в Пхьончхані.«»
Головним конкурентками Джессіки та її партнерки Кіккан Рендалл в командному спринті вільним стилем були норвежки і шведки.
Американки з самого початку трималися в групі лідерів. На шостий етап Рендалл передала естафету Діггінс третьою з невеликим відставанням від норвежок і шведок. А вже на своєму відрізку Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у олімпійських чемпіонок Пхьончхана - Стін Нільссон (індивідуальний спринт) та Майкен Касперс Фаллах (естафета).
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Лижні перегони
Командний спринт
Жінки
1. США – 15:56.47
2. Швеція - +0.19
3. Норвегія - +2.97
Джерело: sports.ru