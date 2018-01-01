Джессіка Діггінс: ефектні фото красуні, яка виборола для США «золото» Олімпіади

Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у двох олімпійських чемпіонок Пхьончхана зі Швеції та Норвегії

Джессіка Діггінс - 26-річна американська лижниця, яка виборола для збірної США перемогу в командному спринті вільним стилем на Олімпійських іграх в Пхьончхані.«» [GALLERY_BLOCK] Головним конкурентками Джессіки та її партнерки Кіккан Рендалл в командному спринті вільним стилем були норвежки і шведки. [READ_MORE]



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Джессіка Діггінс

Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у двох олімпійських чемпіонок Пхьончхана зі Швеції та Норвегії

Джессіка Діггінс - 26-річна американська лижниця, яка виборола для збірної США перемогу в командному спринті вільним стилем на Олімпійських іграх в Пхьончхані.«»

Головним конкурентками Джессіки та її партнерки Кіккан Рендалл в командному спринті вільним стилем були норвежки і шведки.

Американки з самого початку трималися в групі лідерів. На шостий етап Рендалл передала естафету Діггінс третьою з невеликим відставанням від норвежок і шведок. А вже на своєму відрізку Джессіка у відчайдушній боротьбі вирвала перемогу для команди США у олімпійських чемпіонок Пхьончхана - Стін Нільссон (індивідуальний спринт) та Майкен Касперс Фаллах (естафета).

XXIII Зимові Олімпійські ігри

Пхьончхан-2018

Лижні перегони

Командний спринт

Жінки

1. США – 15:56.47

2. Швеція - +0.19

3. Норвегія - +2.97

Джерело: sports.ru