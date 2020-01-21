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    Скотч. Спорт

    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні

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    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні

    Каролін неодноразово знімалася у відвертих фотосесіях, також вона була обличчям кількох торгових марок одягу

    Українська тенісистка Даяна Ястремська (21 ракетка світу) в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії зіграє з чемпіонкою Australian Open-2018 Каролін Возняцкі з Данії.

    У першому колі Каролін розгромила американку Крісті Ан – 6:1, 6:3. Нині Возняцкі посідає в рейтингу WTA 36-те місце.

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    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні
    Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні

    Каролін Возняцкі – 29-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; переможниця Australian Open-2018, фіналістка двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2009 та 2014 років); переможниця 33 турнірів WTA (з них 30 в одиночному розряді).
    Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцьки, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.
    Возняцкі вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами. 
    Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.
    теніс Даяна Ястремська Каролін Возняцкі
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