Ефектна білявка Возняцкі - наступна суперниця нашої Ястремської. Екстремальні фото красуні



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Каролін неодноразово знімалася у відвертих фотосесіях, також вона була обличчям кількох торгових марок одягу

Українська тенісистка Даяна Ястремська (21 ракетка світу) в 1/32 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії зіграє з чемпіонкою Australian Open-2018 Каролін Возняцкі з Данії.

У першому колі Каролін розгромила американку Крісті Ан – 6:1, 6:3. Нині Возняцкі посідає в рейтингу WTA 36-те місце.

Каролін Возняцкі – 29-річна данська тенісистка польського походження; колишня перша ракетка світу в одиночному розряді; переможниця Australian Open-2018, фіналістка двох Мейджорів в одиночному розряді (Відкритий чемпіонат США 2009 та 2014 років); переможниця 33 турнірів WTA (з них 30 в одиночному розряді).

Каролін походить зі спортивної сім'ї. Батьки — польські емігранти. Батько — Пйотр Возняцьки, футболіст, грав у польських та німецьких клубах, пізніше переїхав у Данію грати у місцевому клубі. Мати — Анна, грала за польську збірну з волейболу. Брат Патрик — футболіст, грає у копенгагенському клубі.

Возняцкі вільно розмовляє данською, польською та англійською мовами.

Каролін неодноразово знімалася в різноманітних рекламах, а також відвертих фотосесіях, завдяки своїй зовнішності вона була обличчям кількох торгових марок одягу.