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    Легендарний Федерер встановив рекорд на Australian Open

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    Легендарний Федерер встановив рекорд на Australian Open

    Федерер вигравав Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010 2017 і 2018 роках

    20-разовий переможець Мейджорів швейцарець Роджер Федерер встановив рекорд за кількістю виступів у Відкритому чемпіонаті Австралії. Турнір, який сьогодні стартував, став для 38-річного тенісиста 21-м в кар'єрі. Раніше він ділив цей рекорд з австралійцем Ллейтоном Х'юїттом (20).

    У першому колі Роджер обіграв представника США Стіва Джонсона з рахунком 6:3, 6:2, 6:2. Наступним суперником швейцарця буде переможець зустрічі Кентен Аліс (Франція) - Філіп Краінович (Сербія).

    Варто зазначити, що Федерер вигравав Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010 2017 і 2018 роках.

    Чинним чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії є Новак Джокович. Він рекордсмен за кількістю титулів, завойованих на кортах Мельбурна - в активів серба сім перемог.

    Нагадаємо, сьогодні українська тенісистка Леся Цуренко на центральному корті Australian Open зазнала поразки від першої ракетки світу австралійки Ешлі Барті.

    теніс Australian Open Новак Джокович Роджер Федерер
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