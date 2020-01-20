Легендарний Федерер встановив рекорд на Australian Open



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Федерер вигравав Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010 2017 і 2018 роках

20-разовий переможець Мейджорів швейцарець Роджер Федерер встановив рекорд за кількістю виступів у Відкритому чемпіонаті Австралії. Турнір, який сьогодні стартував, став для 38-річного тенісиста 21-м в кар'єрі. Раніше він ділив цей рекорд з австралійцем Ллейтоном Х'юїттом (20).

У першому колі Роджер обіграв представника США Стіва Джонсона з рахунком 6:3, 6:2, 6:2. Наступним суперником швейцарця буде переможець зустрічі Кентен Аліс (Франція) - Філіп Краінович (Сербія).

Варто зазначити, що Федерер вигравав Australian Open в 2004, 2006, 2007, 2010 2017 і 2018 роках.

Чинним чемпіоном Відкритого чемпіонату Австралії є Новак Джокович. Він рекордсмен за кількістю титулів, завойованих на кортах Мельбурна - в активів серба сім перемог.

Нагадаємо, сьогодні українська тенісистка Леся Цуренко на центральному корті Australian Open зазнала поразки від першої ракетки світу австралійки Ешлі Барті.