Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода

Інгрід Олівейра прославилася зовсім не власними спортивними досягненнями

Інгрід Олівейра зайняла останнє місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017. Набравши 228 балів на 10-метровій вишці вона посіла підсумкове 37 місце. Але відома, вона в першу чергу не своїми спортивними результатами, а історією, яка трапилася під час Олімпійських ігор в Ріо. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Олівейра жила в



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Інгрід Олівейра

Інгрід Олівейра прославилася зовсім не власними спортивними досягненнями

Інгрід Олівейра зайняла останнє місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017. Набравши 228 балів на 10-метровій вишці вона посіла підсумкове 37 місце.

Але відома, вона в першу чергу не своїми спортивними результатами, а історією, яка трапилася під час Олімпійських ігор в Ріо.

Олівейра жила в Олімпійському селищі в одному номері з партнеркою по синхронних стрибках Джованною Педросою. За добу до виступу Інгрід попросила подругу переночувати одну ніч в іншій кімнаті, тому що хотіла в цей час ближче поспілкуватися з бразильським гребцем Педро Гонсалвешем. Джованна відмовилася і повідомила дівчині, що інтимні стосунки між спортсменами в Олімпійському селищі - це порушення внутрішніх правил.

Бразилійки посварилися. Інгрід все таки здійснила свій задум з Гонсалвешем, а Педроса вирушила в НОК Бразилії і заявила про інцидент чиновникам.

У фіналі стрибків з 10-метрової вишки Олівейра і Педроса набрали 280,98 бала і посіли останнє місце.

Джерело: Tribuna.com