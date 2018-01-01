Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
- Сьогодні, 17:04
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Інгрід Олівейра прославилася зовсім не власними спортивними досягненнями
Інгрід Олівейра зайняла останнє місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017. Набравши 228 балів на 10-метровій вишці вона посіла підсумкове 37 місце.
Але відома, вона в першу чергу не своїми спортивними результатами, а історією, яка трапилася під час Олімпійських ігор в Ріо.
Олівейра жила в Олімпійському селищі в одному номері з партнеркою по синхронних стрибках Джованною Педросою. За добу до виступу Інгрід попросила подругу переночувати одну ніч в іншій кімнаті, тому що хотіла в цей час ближче поспілкуватися з бразильським гребцем Педро Гонсалвешем. Джованна відмовилася і повідомила дівчині, що інтимні стосунки між спортсменами в Олімпійському селищі - це порушення внутрішніх правил.
Бразилійки посварилися. Інгрід все таки здійснила свій задум з Гонсалвешем, а Педроса вирушила в НОК Бразилії і заявила про інцидент чиновникам.
У фіналі стрибків з 10-метрової вишки Олівейра і Педроса набрали 280,98 бала і посіли останнє місце.
Джерело: Tribuna.com