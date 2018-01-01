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    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода

    Інгрід Олівейра прославилася зовсім не власними спортивними досягненнями
    Інгрід Олівейра зайняла останнє місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017. Набравши 228 балів на 10-метровій вишці вона посіла підсумкове 37 місце. Але відома, вона в першу чергу не своїми спортивними результатами, а історією, яка трапилася під час Олімпійських ігор в Ріо. [READ_MORE] [GALLERY_BLOCK] Олівейра жила в
    • Сьогодні, 17:04
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    Інгрід Олівейра
    Інгрід Олівейра

    Інгрід Олівейра прославилася зовсім не власними спортивними досягненнями

    Інгрід Олівейра зайняла останнє місце на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті 2017. Набравши 228 балів на 10-метровій вишці вона посіла підсумкове 37 місце.

    Але відома, вона в першу чергу не своїми спортивними результатами, а історією, яка трапилася під час Олімпійських ігор в Ріо.

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    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода
    Ефектні фото бразильської стрибунки у воду, через яку в басейні закипає вода

    Олівейра жила в Олімпійському селищі в одному номері з партнеркою по синхронних стрибках Джованною Педросою. За добу до виступу Інгрід попросила подругу переночувати одну ніч в іншій кімнаті, тому що хотіла в цей час ближче поспілкуватися з бразильським гребцем Педро Гонсалвешем. Джованна відмовилася і повідомила дівчині, що інтимні стосунки між спортсменами в Олімпійському селищі - це порушення внутрішніх правил.

    Бразилійки посварилися. Інгрід все таки здійснила свій задум з Гонсалвешем, а Педроса вирушила в НОК Бразилії і заявила про інцидент чиновникам.

    У фіналі стрибків з 10-метрової вишки Олівейра і Педроса набрали 280,98 бала і посіли останнє місце.

    Джерело: Tribuna.com

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