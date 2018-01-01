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    Олімпіада-2018. Японка виборола золото у жіночому ковзанярському мас-старті

    Медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в рамках Олімпіади
    Японка Нана Такагі перемогла в мас-старті з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018. Срібну нагороду завоювала кореянка Кім Бо Рим, а замкнула трійку призерів нідерландка Ірен Схаутен. Українські спортсменки в даній дисципліні на Олімпійських іграх представлені не були. Зазначимо, що медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в
    • Сьогодні, 16:13
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    Нана Такагі (ліворуч). Фото: Getty Images
    Нана Такагі (ліворуч). Фото: Getty Images

    Медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в рамках Олімпіади

    Японка Нана Такагі перемогла в мас-старті з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018.

    Срібну нагороду завоювала кореянка Кім Бо Рим, а замкнула трійку призерів нідерландка Ірен Схаутен.

    Українські спортсменки в даній дисципліні на Олімпійських іграх представлені не були.

    Зазначимо, що медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в рамках Олімпіади.

    XXIII Зимові Олімпійські ігри

    Пхьончхан-2018

    Ковзанярський спорт

    Мас-старт, жінки

    1. Нана Такагі (Японія)
    2. Кім Бо Рим (Південна Корея)
    3. Ірен Схаутен (Нідерланди)

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Японія ковзанярський спорт
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