Олімпіада-2018. Японка виборола золото у жіночому ковзанярському мас-старті
- Сьогодні, 16:13
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Нана Такагі (ліворуч). Фото: Getty Images
Медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в рамках Олімпіади
Японка Нана Такагі перемогла в мас-старті з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018.
Срібну нагороду завоювала кореянка Кім Бо Рим, а замкнула трійку призерів нідерландка Ірен Схаутен.
Українські спортсменки в даній дисципліні на Олімпійських іграх представлені не були.
Зазначимо, що медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в рамках Олімпіади.
XXIII Зимові Олімпійські ігри
Пхьончхан-2018
Ковзанярський спорт
Мас-старт, жінки
1. Нана Такагі (Японія)
2. Кім Бо Рим (Південна Корея)
3. Ірен Схаутен (Нідерланди)