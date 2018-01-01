Олімпіада-2018. Японка виборола золото у жіночому ковзанярському мас-старті

Медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в рамках Олімпіади

Японка Нана Такагі перемогла в мас-старті з ковзанярського спорту на Олімпіаді-2018. Срібну нагороду завоювала кореянка Кім Бо Рим, а замкнула трійку призерів нідерландка Ірен Схаутен. Українські спортсменки в даній дисципліні на Олімпійських іграх представлені не були. Зазначимо, що медалі в ковзанярському мас-старті вперше були розіграні в