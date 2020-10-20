Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
На сторінку цієї красуні в Instagram підписано більше 28 тисяч користувачів
Фабіола Куірос - 22-річна волейболістка з Коста-Ріки. На молодіжному рівні дівчина виступала за збірну своєї країни на декількох міжнародних турнірах.
Крім свої спортивних досягнень Фабіола може похизуватися і привабливою зовнішністю, а тому має багато шанувальників у соціальних мережах.
Зокрема, на сторінку дівчині в Instagram підписано більше 28 тисяч поціновувачів її вроди