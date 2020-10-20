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    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії

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    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії

    На сторінку цієї красуні в Instagram підписано більше 28 тисяч користувачів

    Фабіола Куірос - 22-річна волейболістка з Коста-Ріки. На молодіжному рівні дівчина виступала за збірну своєї країни на декількох міжнародних турнірах.

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    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії
    Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії

    Крім свої спортивних досягнень Фабіола може похизуватися і привабливою зовнішністю, а тому має багато шанувальників у соціальних мережах.

    Зокрема, на сторінку дівчині в Instagram підписано більше 28 тисяч поціновувачів її вроди

    волейбол
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