Фабіола Куірос: пишногруда волейболістка, яку не лякають відверті фотосесії



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На сторінку цієї красуні в Instagram підписано більше 28 тисяч користувачів

Фабіола Куірос - 22-річна волейболістка з Коста-Ріки. На молодіжному рівні дівчина виступала за збірну своєї країни на декількох міжнародних турнірах.

Крім свої спортивних досягнень Фабіола може похизуватися і привабливою зовнішністю, а тому має багато шанувальників у соціальних мережах.

Зокрема, на сторінку дівчині в Instagram підписано більше 28 тисяч поціновувачів її вроди