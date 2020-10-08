  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український волейболіст став найкращим у матчі італійської Серії А

    • Розсилка
    Олег Плотницький (№17) нині один із лідерів&nbsp;&laquo;Перуджі - Український волейболіст став найкращим у матчі італійської Серії А
    Олег Плотницький (№17) нині один із лідерів «Перуджі
    Світлина - Sir Safety Perugia Volley Club

    Олег Плотницький допоміг «Перуджі» перемогти «Падову»

    Капітан збірної України з волейболу, догравальник Олег Плотницький визнаний найкращим гравцем матчу другого туру італійської Серії А, в якому його «Перуджа» перемогла «Падову» – 3:0 (25:18, 25:14, 25:21).

    Плотницький у цьому поєдинку приніс команді 11 очок, зокрема раз подав навиліт. Найрезультативнішим у складі переможців був поляк кубинського походження Вільфредо Леон – 13 очок. Також 11 пунктів назабивав нідерландець Тійс тер Горст.

    У суперників 14 очок в активі словенця Тончека Стерна.

    plotnytskyi11
    Олег Плотницький

    Нагадаємо, що сезон-2020/2021 «Перуджа» розпочала з перемоги в Суперкубку Італії.

     Читайте також: Cуворе дитинство, гроші і «спорт поза політикою». Відверте інтерв’ю української зірки європейського волейболу
    волейбол Олег Плотницький Вільфредо Леон ВК «Перуджа» ВК «Падова» Тійс тер Горст Тончек Стерн
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies