Український волейболіст став найкращим у матчі італійської Серії А
Олег Плотницький допоміг «Перуджі» перемогти «Падову»
Капітан збірної України з волейболу, догравальник Олег Плотницький визнаний найкращим гравцем матчу другого туру італійської Серії А, в якому його «Перуджа» перемогла «Падову» – 3:0 (25:18, 25:14, 25:21).
Плотницький у цьому поєдинку приніс команді 11 очок, зокрема раз подав навиліт. Найрезультативнішим у складі переможців був поляк кубинського походження Вільфредо Леон – 13 очок. Також 11 пунктів назабивав нідерландець Тійс тер Горст.
У суперників 14 очок в активі словенця Тончека Стерна.
Нагадаємо, що сезон-2020/2021 «Перуджа» розпочала з перемоги в Суперкубку Італії.