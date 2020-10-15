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    Український волейболіст Плотницький став найкращим у матчі італійської Серії А (відео)

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    Олег Плотницький був у вогні - Український волейболіст Плотницький став найкращим у матчі італійської Серії А (відео)
    Олег Плотницький був у вогні
    Світлина - Legavolley.it

    Олег поступово перетворюється в одного з лідерів італійської «Перуджі»

    Капітан збірної України з волейболу, догравальник Олег Плотницький став найкращим гравцем п’ятого туру матчу італійської Серії А, в якому його «Перуджа» перемогла вдома «Цистерну» - 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

    Олег поряд з іншим нападником, поляком кубинського походження Вільфредо Леоном був найрезультативнішим у складі своєї команди, принісши їй 17 очок. Зокрема Олег подав чотири подачі навиліт.

    Після п’яти турів «Перуджа» залишається єдиною командою Серії А, яка не зазнала очкових втрат. На початку сезону-2020/2021 команда виграла Суперкубок Італії.

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    волейбол Олег Плотницький Вільфредо Леон ВК «Перуджа» ВК «Цистерна»
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