Український волейболіст Плотницький став найкращим у матчі італійської Серії А (відео)



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Олег Плотницький був у вогні Світлина - Legavolley.it

Олег поступово перетворюється в одного з лідерів італійської «Перуджі»

Капітан збірної України з волейболу, догравальник Олег Плотницький став найкращим гравцем п’ятого туру матчу італійської Серії А, в якому його «Перуджа» перемогла вдома «Цистерну» - 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

Олег поряд з іншим нападником, поляком кубинського походження Вільфредо Леоном був найрезультативнішим у складі своєї команди, принісши їй 17 очок. Зокрема Олег подав чотири подачі навиліт.

Після п’яти турів «Перуджа» залишається єдиною командою Серії А, яка не зазнала очкових втрат. На початку сезону-2020/2021 команда виграла Суперкубок Італії.