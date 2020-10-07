Ліга чемпіонів: український клуб програв у Італії
Волейбольний «Хімік» із Південного зберігає лише теоретичні шанси на порятунок
Український жіночий волейбольний клуб «Хімік» із Південного без шансів поступився в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів італійському «Скандіччі».
«Скандіччі» (Італія) - «Хімік» (Південне, Україна) – 3:0 (25:15, 26:24, 25:12)
«Скандіччі»: Офелія Малінов (набрала 1 очко), Меґан Кортні (10), Міна Поповіч (14), Кімберлі Дрюньок (12), Магдалена Стисяк (16), Мартіна Самадан (11); Енріка Мерло (ліберо), Луна Вероніка Кароччі, Лучія Босетті, Срна Марковіч. Тренер – Массімо Барболіні
«Хімік»: Ольга Скрипак, Оксана Яковчук (2), Юлія Микитюк (1), Анна Кириченко (5), Юлія Бойко (12), Катерина Фролова (2); Христина Нємцева (ліберо), Аніта Сінґх (ліберо), Анастасія Маєвська (4), Євгенія Хобер (1), Дарина Великоконь, Дарина Степановська, Таяннара Еммель (1), Жасмін Ґабріела Снід. Тренер – Євген Ніколаєв
Судді: Івайло Іванов (Болгарія), Александар Петровіч (Сербія)
Тривалість матчу: 76 хв. (24+31+21)
6 жовтня. Скандіччі. PalaRiadoli. Без глядачів
Сьогодні, 7 жовтня о 19.00 за київським часом розпочнеться другий поєдинок між «Скандіччі» та «Хіміком». За домовленістю сторін, обидва матчі опоненти проведуть в Італії.