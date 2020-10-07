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    Ліга чемпіонів: український клуб програв у Італії

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    &laquo;Хімік&raquo; не знайшов аргументів у протистоянні з титулованим суперником - Ліга чемпіонів: український клуб програв у Італії
    «Хімік» не знайшов аргументів у протистоянні з титулованим суперником
    Світлина - CEV.eu

    Волейбольний «Хімік» із Південного зберігає лише теоретичні шанси на порятунок

    Український жіночий волейбольний клуб «Хімік» із Південного без шансів поступився в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів італійському «Скандіччі».

    «Скандіччі» (Італія) - «Хімік» (Південне, Україна) – 3:0 (25:15, 26:24, 25:12)

    «Скандіччі»: Офелія Малінов (набрала 1 очко), Меґан Кортні (10), Міна Поповіч (14), Кімберлі Дрюньок (12), Магдалена Стисяк (16), Мартіна Самадан (11); Енріка Мерло (ліберо), Луна Вероніка Кароччі, Лучія Босетті, Срна Марковіч. Тренер – Массімо Барболіні

    «Хімік»: Ольга Скрипак, Оксана Яковчук (2), Юлія Микитюк (1), Анна Кириченко (5), Юлія Бойко (12), Катерина Фролова (2); Христина Нємцева (ліберо), Аніта Сінґх (ліберо), Анастасія Маєвська (4), Євгенія Хобер (1), Дарина Великоконь, Дарина Степановська, Таяннара Еммель (1), Жасмін Ґабріела Снід. Тренер – Євген Ніколаєв

    Судді: Івайло Іванов (Болгарія), Александар Петровіч (Сербія)

    Тривалість матчу: 76 хв. (24+31+21)

    6 жовтня. Скандіччі. PalaRiadoli. Без глядачів

    Сьогодні, 7 жовтня о 19.00 за київським часом розпочнеться другий поєдинок між «Скандіччі» та «Хіміком». За домовленістю сторін, обидва матчі опоненти проведуть в Італії.

     Читайте також: Український клуб вийшов у другий раунд Ліги чемпіонів з волейболу
    волейбол Ліга чемпіонів ВК Хімік Христина Нємцева Євген Ніколаєв Дарина Великоконь Офелія Малінов Магдалена Стисяк Юлія Микитюк Анастасія Маєвська Юлія Бойко Дарина Степановська Ольга Скрипак Євгенія Хобер Оксана Яковчук Анна Кириченко Таяннара Еммель ВК «Скандіччі» Жасмін Ґабріела Снід Меґан Кортні Міна Поповіч Аніта Сінґх Кімберлі Дрюньок Мартіна Самадан Массімо Барболіні Енріка Мерло Срна Марковіч Луна Вероніка Кароччі Лучія Босетті
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