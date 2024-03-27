Футбольний коментатор освідчився журналістці у прямому етері перед матчем збірної

Матч Україна – Ісландія запам'ятався не лише перемогою української збірної та виходом на Євро-2024, але й неймовірною романтичною історією

Зворушливі кадри побачили мільйони українців, які цього вечора зібралися біля екранів телевізора для того, щоб підтримати свою команду

Футбольний коментатор Вадим Шевякін у прямому етері освідчився журналістці Марині Машкіній. Пропозицію вийти за нього заміж чоловік зробив перед поєдинком Україна – Ісландія. Марина відповіла «так».

Машкіна перебувала на грі у Вроцлаві, а її коханий Шевякін коментував з України матч фіналу плей-офф відбору на Євро-2024. Він зв'язався з Машкіною через відеозв'язок, перебуваючи в студії. Несподівано для ведучої та глядачів, Шевякін передав обраниці подарунковий пакет. Коли Марина розкрила його, то знайшла всередині обручку.

«Я не хочу навіть уявляти, як це жити без тебе. Сподіваюсь, що ти погодишся на цей тривалий шлях разом зі мною. Кохана, виходь за мене, будь ласка», – сказав Вадим.

Жінка відповіла згодою на пропозицію, помітно, що її переповнювали емоції.

Цей емоційний момент підкорив серця мільйонів глядачів. Відео освідчення одразу ж розлетілося мережею та стало вірусним. Фанати футболу та просто небайдужі щиро радіють за щасливу пару та вітають їх з цим важливим кроком у їхніх стосунках.

У соціальних мережах пара вже кілька років публікує спільні фото. Марина і Вадим на світлинах позують як у домашній обстановці, так і на відпочинку.

Вадим Шевякін попросив руки журналістки Марини Машкіної фото з відкритих джерел

Нагадаємо, Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу. Матч у Вроцлаві закінчився із рахунком 2:1 на користь українців.