Фантастичний гол з центру поля: у чемпіонаті США вітер допоміг забити божевільний м'яч

Неймовірна кінцівка гри порадувала вболівальників «Чикаго Файр»

У матчі регулярного сезону американської МЛС «Чикаго Файр» переміг «Монреаль» з рахунком 4:3. Цей поєдинок запам'ятається вболівальникам неймовірною розв'язкою вже в доданий час, а також фантастичним переможним голом.

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«Чикаго Файр», граючи в більшості, здобули перемогу завдяки двом голам вже у компенсований час. Переможний м'яч на 99-й хвилині забив гравець збірної США Келлін Акоста.

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Хавбек отримав пас від воротаря та виконав удар зі своєї половини поля. Однак, Акості допоміг сильний вітер – м'яч віднесло у бік воріт, де воротар не зміг зорієнтуватися та відбив його у власні ворота.

Нагадаємо, тренер «Чорноморця» з фізпідготовки Ігор Касьяненко не повернувся до України після зборів у Туреччині. Згідно з інформацією ЗМІ, він вирушив до США.