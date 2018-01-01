Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі

Кіра Корпі - срібний і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи

Кіра Лінда Катрійна Корпі (народилася 26 вересня 1988 року в Тампере) - фінська фігуристка-одиночниця. Виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських



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Кіра Корпі

Кіра Корпі - срібний і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи

Кіра Лінда Катрійна Корпі (народилася 26 вересня 1988 року в Тампере) - фінська фігуристка-одиночниця.

Виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських іграх 2010 року - 11-е.

У серпні Кіра 2015 року оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

Багато вболівальників фігурного катання називають Кіру найкрасивішою фігуристкою світу.

Джерело: sports.ru