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    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі

    Кіра Корпі - срібний і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи
    Кіра Лінда Катрійна Корпі (народилася 26 вересня 1988 року в Тампере) - фінська фігуристка-одиночниця. Виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських
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    Кіра Корпі
    Кіра Корпі

    Кіра Корпі - срібний і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи

    Кіра Лінда Катрійна Корпі (народилася 26 вересня 1988 року в Тампере) - фінська фігуристка-одиночниця.

    Виступала з 2004 року. Срібний (2012) і дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (2007 і 2011 роки), п'ятиразова чемпіонка Фінляндії (2009, 2011, 2012, 2013 і 2015). На Зимових Олімпійських іграх 2006 року посiла 16-е місце, на Олімпійських іграх 2010 року - 11-е.

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    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі
    Гаряча фінська блондинка. Найпривабливіша фігуристка світу Кіра Корпі

    У серпні Кіра 2015 року оголосила про завершення своєї спортивної кар'єри.

    Багато вболівальників фігурного катання називають Кіру найкрасивішою фігуристкою світу.

    Джерело: sports.ru

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