Гравець «Реала» провів ніч зі співачкою, яка відкривала фінал Ліги чемпіонів у Києві?

Дупа Ліпа все заперечує

Півзахисник мадридського «Реала» Марко Асенсіо і зіркова співачка Дуа Ліпа після фіналу Ліги чемпіонів провели разом ніч.

Принаймні, про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport з посиланням на турецьке відділення CNN.

Зазначається, що після завершення матчу і закінчення всіх святкувань на полі, вечірка гравців «королівського клубу» перемістилася в місто, де Асенсіо і Дуа Липа зустрілися і до ранку не розлучалися.

Однак, сама британка у відповідь на публікацію видання El Periodico в Twitter відповіла, що не зустрічалася з футболістом, і навіть б не подумала так зробити, адже її менеджер, який є вболівальником «Ліверпуля», ніколи б їй не пробачив за це.

Як відомо, британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» у Києві 26 травня.

I haven’t even met Marco Asensio and it is highly unlikely I ever will as my Liverpool supporting manager would never forgive me https://t.co/eajwTsm6pe