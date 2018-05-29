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    Гравець «Реала» провів ніч зі співачкою, яка відкривала фінал Ліги чемпіонів у Києві?

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    Гравець «Реала» провів ніч зі співачкою, яка відкривала фінал Ліги чемпіонів у Києві?

    Дупа Ліпа все заперечує

    Півзахисник мадридського «Реала» Марко Асенсіо і зіркова співачка Дуа Ліпа після фіналу Ліги чемпіонів провели разом ніч.

    Принаймні, про це повідомляє La Gazzetta Dello Sport з посиланням на турецьке відділення CNN.

    Зазначається, що після завершення матчу і закінчення всіх святкувань на полі, вечірка гравців «королівського клубу» перемістилася в місто, де Асенсіо і Дуа Липа зустрілися і до ранку не розлучалися.

    Однак, сама британка у відповідь на публікацію видання El Periodico в Twitter відповіла, що не зустрічалася з футболістом, і навіть б не подумала так зробити, адже її менеджер, який є вболівальником «Ліверпуля», ніколи б їй не пробачив за це.

    Як відомо, британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» у Києві 26 травня.

    Джерело: xsport.ua

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