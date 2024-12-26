Воротар збірної України одружився напередодні Різдва (фото)

Трубін та Галаган у листопаді відсвяткували шестиріччя своїх стосунків

Український воротар португальської «Бенфіки» Анатолій Трубін та модель Марина Галаган зіграли весілля. Фото з весілля молодята опублікували у соцмережах.

Трубін та Галаган у листопаді поточного року відсвяткували шестиріччя своїх стосунків. Футболіст розпочав стосунки з Мариною одразу після закінчення навчання в академії «гірників».

Марина Трубіна (праворуч) скріншот

Анатолій та Марина Трубіни скріншот

Освідчився Трубін своїй обраниці ще у квітні цього року. Пара почала стосунки шість років тому, коли Анатолій був у академії «Шахтаря». Зараз Трубіну 23, а Марині – 24. Новоспечена дружина Трубіна свого часу була моделлю, а зараз працює над відкриттям салону краси в Ліссабоні.

За опублікованими фотографіями можна мало побачити. Ймовірно, на урочистості був друг Трубіна Михайло Мудрик, який за день до події прилетів до Португалії до Трубіна. Як весільний автомобіль використовували «Майбах», а після церкви молодята та їхні гості перемістилися на одну з орендованих вілл.

Анатолій Трубін з особистим тренером Дмитром Чаповським скріншот

Марина Трубіна сідає в автомобіль скріншот

Наразі Трубін закріпився у статусі основного голкіпера збірної України та «Бенфіки». У поточному сезоні Трубін провів 22 матчі за «орлів» в усіх турнірах, пропустивши 15 м'ячів, а ще в 11 поєдинках він залишав свої ворота «сухими».

До слова, український воротар «Бенфіки» Анатолій Трубін не потиснув руку російському півзахиснику «Монако» Олександру Головіну перед матчем Ліги чемпіонів.