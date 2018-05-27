Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)

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Дуа Ліпа на НСК «Олімпійський». Фото: Getty Images

Співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів «New Rules»

Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» у Києві 26 травня.

Перед початком матчу між іспанським «Реалом» та англійським «Ліверпулем», співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів «New Rules».

Відео виступу Дуа Ліпи на НСК «Олімпійський»:

Зазначимо, що перед матчем Дуа Ліпа попозувала на українському стадіоні.





Джерело: 24 канал