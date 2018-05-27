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    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)

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    Дуа Ліпа на НСК &laquo;Олімпійський&raquo;. Фото: Getty Images - Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Дуа Ліпа на НСК «Олімпійський». Фото: Getty Images

    Співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів «New Rules»

    Британська співачка албанського походження Дуа Ліпа виступила перед початком фіналу Ліги чемпіонів на НСК «Олімпійський» у Києві 26 травня.

    Перед початком матчу між іспанським «Реалом» та англійським «Ліверпулем», співачка виконала один зі своїх найвідоміших хітів «New Rules».

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    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)
    Церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів у Києві: виступ Дуа Ліпи (фото, відео)

    Відео виступу Дуа Ліпи на НСК «Олімпійський»:

    Зазначимо, що перед матчем Дуа Ліпа попозувала на українському стадіоні.

    Джерело: 24 канал

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