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Усик анонсував запис спільної пісні з Пивоваровим

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик анонсував запис спільної пісні з Пивоваровим
Олександр Усик висловився про Артема Пивоварова
колаж: glavcom.ua

Артем Пивоваров виконував гімн України перед боєм Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик планує заспівати разом з відомим українським співаком Артемом Пивоваровим. Про це він сказав у коментарі Boxing King Media.

«Це чудовий чоловік. Дуже енергійний. Хороша музика», – зазначив Усик про Пивоварова.

Журналісти поцікавилися в боксера, чи не хотів би він у майбутньому записати пісню з Пивоваровим, на що він відповів: «З Артемом? Ми зробимо це. Так, звісно».

Зауважимо, що Артем Пивоваров виконував гімн України перед боєм Олександра Усика з Тайсоном Ф'юрі.

Нагадаємо, Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули абсолютного чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Теги: Олександр Усик Артем Пивоваров бокс пісня

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